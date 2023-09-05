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17:23 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал идею создания в России Национального центра исторической памяти

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране Национального центра исторической памяти и поручил оперативно решить все связанные с этим вопросы. Об этом он сообщил, открывая заседание российского оргкомитета «Победа».

Источник: РИА "Новости"

«Не раз звучало предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я попросил этот вопрос проработать, заняться им и сегодня хотел бы услышать результаты», — сказал он. «Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания», — добавил он, попросив участников оргкомитета «Победа» без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы.

Путин указал на то, что историю теперь зачастую используют как идеологическое оружие. «История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способной не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода», — сказал он.

Глава государства напомнил, что о такой необходимости не раз говорили и ветераны, и историки, и поисковики.

Как сообщала в ноябре прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова, структуру национального центра планируется сформировать на базе Музея Победы. Основой его деятельности станут формирование базы данных об участниках войны и тружениках тыла «Лица Победы», масштабные выставки «Подвиг народа», экспозиция военной техники под открытым небом, информационное агентство «Победа.РФ», детский образовательный центр и кинотеатр «Поклонка», штаб-квартира движения «Бессмертный полк России».

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