Путин поддержал идею создания в России Национального центра исторической памяти

«Не раз звучало предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я попросил этот вопрос проработать, заняться им и сегодня хотел бы услышать результаты», — сказал он. «Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания», — добавил он, попросив участников оргкомитета «Победа» без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы.
Путин указал на то, что историю теперь зачастую используют как идеологическое оружие. «История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способной не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода», — сказал он.
Глава государства напомнил, что о такой необходимости не раз говорили и ветераны, и историки, и поисковики.
Как сообщала в ноябре прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова, структуру национального центра планируется сформировать на базе Музея Победы. Основой его деятельности станут формирование базы данных об участниках войны и тружениках тыла «Лица Победы», масштабные выставки «Подвиг народа», экспозиция военной техники под открытым небом, информационное агентство «Победа.РФ», детский образовательный центр и кинотеатр «Поклонка», штаб-квартира движения «Бессмертный полк России».