18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
У места проведения фестиваля Burning Man найдены трехглазые креветки
Они годами ожидали своего часа в песках пустыни.
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Сильные дожди, обрушившиеся на участников Burning Man, также разбудили ото сна сотни трехглазых «креветок-динозавров» или сказочных креветок. Эти маленькие существа — группа разнообразных примитивных животных, в основном пресноводных ракообразных, напоминающих креветок.
Животные годами находились в толстом панцире, пока ливни не затопили фестиваль в Неваде, проходящий в сухой пустоши. Вода тепло создали оптимальную среду для вылупления креветок. Маленьких ракообразных заметили вылезающими из дождевых ям, передает Daily Mail.
Сказочные креветки известны как «живые ископаемые», поскольку подобные формы жизни датируются кембрийским периодом (более 500 миллионов лет назад). Эти ракообразные принадлежат к роду Anostraca и, в отличие от креветок, относящихся к роду Decapoda, у них нет панциря на голове или передней части груди.
Кроме того, у большинства сказочных креветок 11 пар ног, а у современных — восемь. У «мини-динозавров» также есть два глаза и ямочный орган (третий глаз) распространенный среди насекомых, который помогает им обнаруживать изменения света, чтобы избежать хищников.
Такие креветки имеют короткую продолжительность жизни — два-три месяца — и обитают в сезонных водоемах. Известно, что их икринки обладают «стойкой жизненной силой»: они могут оставаться в почве в течение нескольких лет, прежде чем вылупиться в пресной воде, и даже выжить при кипячении.
Изначально креветки населяли мировой океан, но хищники вытеснили их в мелководные пресноводные места обитания. Этот вид откладывает икру на дне сухих водоемов, оставаясь неактивными до тех пор, пока условия не станут подходящими для вылупления.
По словам Марка Дойчендорфа, метеоролога Национальной метеорологической службы в Рино, в эти выходные в некоторых частях северо-западной Невады, включая район, где проводился фестиваль Burning Man, выпало более полдюйма дождя, а возможно, и около одного дюйма (2,54 сантиметра).
Недавно более 70 тысяч посетителей фестиваля Burning Man несколько дней назад застряли в пустыне Невады из-за проливных дождей. Ранний уход участников после улучшения погоды создали невероятные пробки.