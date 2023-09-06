10:25 (мск), источник: Известия
Осенний призыв — 2023: что нужно знать
Как изменятся правила призывной кампании в России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Осенний призыв 2023 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря. При этом срочников отправлять в зону спецоперации не будут. Сколько человек планируется призвать на военную службу, каковы штрафы за неявку и что делать с электронной повесткой на «Госуслугах», — разбирались «Известия».
В 2023 году осенний призыв в России начнется по расписанию, повестки будут рассылать с 1 октября. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера (например, ЯНАО и Коми) — с 1 ноября.
Осенний призыв не распространяется на педагогов: им повестки вручают с 1 мая по 15 июня. А жителям Крайнего Севера повестки вручают один раз в год — в зависимости от региона это происходит осенью или весной.
Повестка может прийти и раньше, но в этом случае речь пойдет о предварительной постановке на воинский учет.
Призывная кампания — 2023 завершится в последний день года, 31 декабря. Точное число человек, которых планируется призвать осенью, пока неизвестно. Отметим, что весной 2023 года на службу отправились 147 тыс. срочников, а осенью 2022 года — 120 тыс. новобранцев.
Горячая линия Министерства обороны Российской Федерации для призывников традиционно заработает с 4 октября, звонки принимаются во вторник и четверг с 10 до 12 часов. Получить ответы на все вопросы в Москве можно будет по телефонам
Под осенний призыв 2023 года попадают граждане Российской Федерации мужского пола 2005−1996 годов рождения, не имеющие отсрочки. По закону, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете (вне зависимости от того, состоят они или нет), а также не пребывающие в запасе. На срочную службу не призывают мужчин с непогашенной судимостью, арестованных или тех, кто находится под следствием.
Призывники имеют право пройти службу в разных видах Вооруженных сил РФ и родах войск в соответствии с состоянием здоровья и результатами психологического отбора. Помимо ВС РФ служить можно в войсках Национальной гвардии, МЧС и ФСО. Особенное внимание уделяют комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. Ежегодно с них призывают порядка 600−700 новобранцев.
В 2023 году на службу в последний раз будут призывать молодых людей до 27 лет, законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет не коснется нынешних новобранцев.
Как пояснил РЕН юрист Юрий Иванов, те россияне, которым в момент вступления закона в силу исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву и перейдут в запас. А те, кому в 2023 году исполнилось 28 или 29 лет, уже находятся в запасе, и повестки им вручать не планируется.
Начиная с весны 2024 года призывной возраст будет увеличен до 30 лет. Под призыв попадут граждане РФ 2006 года рождения и старше, не находящиеся в запасе. Изначально предлагалось повысить как сам возраст призыва (с 18 лет до 21 года), так и предельный возраст (с 27 до 30 лет). В министерстве такое предложение поясняли желанием привлечь в армию зрелых людей, с профессией, образованием и сформировавшимся кругозором. Однако вскоре в инициативу внесли корректировки: выяснилось, что многие призывники хотят пойти служить именно в 18 лет.
Главным изменением 2023 года станут электронные повестки. Уведомление отразится на «Госуслугах». Если призывник «кликнет» и откроет уведомление, повестка будет считаться врученной, а неявка в военкомат приведет к штрафам.
Также вводится Единый реестр военнообязанных, в котором будут все сведения о направляемых и полученных гражданами повестках, явке или неявке в военкомат, а также обжаловании ограничений и результатах рассмотрения таких жалоб. Как сообщало правительство, осенью 2023 года реестр может заработать не во всех регионах страны.
За неявку в военкомат без уважительной причины полагается штраф. Максимальная сумма наказания — 30 тыс. рублей, а не 50 тыс., как предлагалось раньше. Поправки внесены в ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («О неисполнении обязанностей по воинскому учету»).
Также вводится новый штраф до 15 тыс. рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и о возвращении в страну.
Помимо штрафов уклонистов ждут и другие ограничения. Они не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также им временно станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.
Отсрочку от срочной службы могут получить граждане, которые: — обучаются в вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;— работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления;— имеют двоих и более детей;— являются единственными кормильцами в семье;— имеют инвалидность;— относятся к другим категориям, установленным законом.
На альтернативную службу могут претендовать те россияне, убеждения или вероисповедание которых противоречит службе в ВС, а также представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни. Альтернативная служба длится дольше: 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных (но на гражданских должностях), заявление на нее подается за полгода до предполагаемого призыва.
Срок службы остается без изменений, она продлится 12 месяцев. В 2022 году поднимался вопрос о повышении срока службы до двух лет, однако в дальнейшем от этой идеи отказались.
В рамках военной подготовки срочник за первое полугодие осваивает специальность, а за второе — практикуется и совершенствует навыки. Если дисциплинарных взысканий нет, призывник имеет право на одну увольнительную в неделю и на отпуск до 10 суток по семейным обстоятельствам.
Служба по контракту в России является добровольной. Срок службы по контракту составляет от двух до пяти лет. Однако контрактники могут продлевать договор на один-три года.