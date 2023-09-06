Жители Норильска сфотографировали северное сияние Снимками природного явления поделились местные жители
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Главные новости 6 сентября
10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 6 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия
Бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюремного заключения.

Германия резко нарастила закупку удобрений у России
Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года.

ЦБ ускорит продажи валюты почти в десять раз
Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ.

Турция изучает предложения России по второй АЭС
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство второй в Турции АЭС в городе Синоп.

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение
Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта