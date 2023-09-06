10:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 6 сентября
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В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия
Бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюремного заключения.
Германия резко нарастила закупку удобрений у России
Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года.
ЦБ ускорит продажи валюты почти в десять раз
Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ.
Турция изучает предложения России по второй АЭС
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство второй в Турции АЭС в городе Синоп.
Россия и Мьянма возобновили авиасообщение
Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии.