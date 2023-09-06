На могиле Юрия Шатунова открыли памятник

Шатунов — советский и российский певец, солист группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов — «Белые розы» и «Седая ночь». Он умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано — часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.
«Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре — тот памятник, который вы скоро увидите», — сказал его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии.
Бронзовый монумент запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. Основание памятника выполнено из гранита. Игудин отметил, что Шатунов всегда скептически относится к своим изображениям. Однако режиссер выразил надежду, что скульптору удалось передать «состояние души в его улыбке».
«Образ сложился довольно быстро… Простой, народный парень стоит с микрофоном», — рассказала автор памятника Виктория Тищенко.
На церемонии, кроме семьи и друзей артиста, собирались сотни поклонников Шатунова: в футболках с его изображением со слезами на глазах они несут к могиле любимого исполнителя белые розы.