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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

На могиле Юрия Шатунова открыли памятник

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле артиста на Троекуровском кладбище в день его 50-летия, передает корреспондент РИА Новости.

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Шатунов — советский и российский певец, солист группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов — «Белые розы» и «Седая ночь». Он умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано — часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.

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«Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре — тот памятник, который вы скоро увидите», — сказал его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии.

Бронзовый монумент запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. Основание памятника выполнено из гранита. Игудин отметил, что Шатунов всегда скептически относится к своим изображениям. Однако режиссер выразил надежду, что скульптору удалось передать «состояние души в его улыбке».

«Образ сложился довольно быстро… Простой, народный парень стоит с микрофоном», — рассказала автор памятника Виктория Тищенко.

На церемонии, кроме семьи и друзей артиста, собирались сотни поклонников Шатунова: в футболках с его изображением со слезами на глазах они несут к могиле любимого исполнителя белые розы.

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