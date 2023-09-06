14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы самые популярные слова, сказанные президентами США
Статистика велась с 2010 года.
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Создатели Webpecker — веб-сервиса, который извлекает и преобразует контент, — опубликовали интересное статистическое видео. На нем — слова, которые Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден использовали в своем Twitter-аккаунте чаще всего.
Выяснилось, что Обама в своих постах поразительно часто использовал слово «президент» — 4268 раз. Объясняется это, в том числе, копированием заголовков новостей с сайта Белого дома. В целом, судя по статистике, можно заключить, что 44-й президент США очень любит агитационные тексты: следом за самым популярным словом идут «сегодня» (962 раза), «голосуй»/ «голос» (804), «делай» (756).
Твиты Трампа более эмоциональны. Его любимое слово — «великий», которое он использовал 7626 раз, в том числе и для своего слогана. В использовании слова «президент» он переплюнул своего предшественника: 45-й президент затвиттил его 4775 раз. Следом по популярности идут «народ»/ «люди» (3540 раз), «спасибо»/ «благодаря» (3520) и «новый» (2505).
Джо Байден, как и его предшественники, чаще всего использовал слово «президент» — 1234 раза. Примечательно, что далее по частоте использования — «Трамп» (1036). В целом можно сказать, что 46-й президент использует общие слова и сочетания: не считая фамилии предшественника, чаще всего он упоминал слова «американский» (683 раза), «Америка» (652), «страна» (648) и «сегодня» (612).
Интересно, что Трампа часто называли президентом, управляющим страной через Twitter, и цифры это доказывают. Несмотря на «бан» его аккаунта в январе 2021 года, экс-президент успел «набить» в четыре раза больше слов, чем Обама и Байден.
Недавно Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах за пост президента. Бывший глава США отметил, что принял такое решение в связи с результатами опроса телеканала CBS.
Маевская Олеся