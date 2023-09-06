15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Улыбка» дальневосточного леопарда попала на фото
Причина такой реакции осталась за кадром.
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Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» хищной улыбкой своего подопечного. На снимке — дальневосточный леопард, который, судя по всему, обрадовался обнаруженной добыче.
Авторы поста отмечают, что пятнистая кошка имеет 30 зубов, немного уступая человеку. Но при этом дальневосточный леопард имеет в своем арсенале 4 клыка, которые придают обаяние «улыбке» хищника.
В 2021 году при помощи автоматических фотоловушек на территориях ФГБУ «Земля леопарда» и в его охранной зоне было зафиксировано 121 взрослая особь дальневосточного леопарда и 14 котят. Примечательно, что за время существования учреждения популяция пятнистого хищника возросла более чем в три раза.
Недавно «аквапати» пятнистых оленей попало в фотоловушку нацпарка. На редких кадрах в лесном озере плавают более 15 копытных.
Олеся Маевская