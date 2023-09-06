13:14 (мск), источник: m24.ru
Собянин открыл станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро
Сергей Собянин открыл две последние станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена.
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«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро — Солнцевскую ветку от “Делового центра” до “Внуково”. Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей. Одни из самых глубоких станций — в районе парка Победы. Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — это “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. Таким образом, от “Делового центра” до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны — 40 минут», — отметил он.
Мэр также назвал данную линию уникальной, она соединяет центр города и действующий аэропорт. По его словам, порядка 1,5 миллиона человек проживают в шаговой доступности на Солнцевской линии.
«Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия метро», — подчеркнул Собянин.
Ввод новых станций от «Рассказовки» до аэропорта Внуково позволил улучшить транспортную доступность порядка 350 тысяч жителей и работников существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковском, Марушкинском и Филимонковском.
С открытием станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» пассажиры смогут экономить до 60 минут в пути в день. Также возрастет качество транспортного обслуживания пассажиров аэропорта Внуково, занимающего четвертое место в России по числу обслуживаемых пассажиров. Москвичи и гости столицы будут тратить в два раза меньше времени в пути из аэропорта в город. Например, до станции «Мичуринский проспект» пассажиры смогут добраться за 23 вместо 37 минут, а до «Делового центра» — за 40 вместо 70 минут.
Благодаря новым станциям у пассажиров появился более широкий выбор оптимальных маршрутов для поездки — метро, аэроэкспрессы, автобусы, электробусы, такси, каршеринг, личный автомобиль.
Строительство участка «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково» длиной 4,9 километра началось в октябре 2019 года и завершилось в сентябре 2023-го. От «Рассказовки» до «Пыхтина» перегонные тоннели создавались закрытым способом, а на участке «Пыхтино» — «Аэропорт Внуково» поезда будут сначала проезжать по метромосту над рекой Ликовой длиной 460 метров и затем, преодолев наземный участок, снова уходить под землю.
С вводом новых станций длина Солнцевской линии метро превысила 30 километров. Теперь на этой ветке располагаются 14 станций. Перевозят пассажиров по данной линии современные составы серии 81−760 («Ока»), которые обслуживаются электродепо «Солнцево».
На станциях установили удобные турникеты, позволяющие оплатить проезд банковской картой и по биометрии. Также установлены автоматы по продаже билетов, оборудована понятная навигация в едином стиле. На новых станциях можно воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Строительство Солнцевской линии Московского метрополитена осуществлялось в четыре этапа: в начале 2014 года был открыт участок «Деловой центр» — «Парк Победы»; в марте 2017 года — «Парк Победы» — «Раменки»; в августе 2018 года — «Раменки» — «Рассказовка» с электродепо «Солнцево»; в сентябре 2023 года — «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково».
Станция «Пыхтино» находится в поселении Внуковском вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК «Солнцево парк». У этой станции есть только один наземный вестибюль. Одну стену станции сделали глухой, другую — с панорамным остеклением. Лейтмотивом архитектурно-художественного решения станции стала авиационная тематика. Глухую стену украсили хронологической лентой, которая посвящена истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160.
Полы и стены станции выполнили светло-серым гранитом с черным габбро. На платформе установили алюминиевые сотовые панели цвета Rust Patina, который создает эффект старого железа и металла. Потолок оформили гнутыми элементами световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.
Открытие «Пыхтина» обеспечит пешую доступность к метро для 15 тысяч жителей микрорайона Солнцево-Парк. По оценками, новой станцией будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки.
В 2023—2024 годах специалисты благоустроят прилегающую территорию, включая улицы Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова, проектируемые проезды № 7653 и 7654, участки улицы Летчика Грицевца и Боровского шоссе. Там обновят покрытия тротуаров и проезжую часть, установят современные остановочные павильоны и контрастное освещение на переходах, организуют парковочные места, разместят новые фонари, лавочки и урны. На улице Летчика Ульянина обустроят скейт-парк и площадку для выгула собак.
Станция «Аэропорт Внуково» интегрирована в инфраструктуру аэропорта Внуково имени Туполева, который находится в одноименном районе на западе Москвы. Станционный комплекс представляет собой многоуровневое сооружение, куда входят платформенная часть, подземный вестибюль, технологические помещения и тягово-понизительная подстанция (ТПП).
Через подземный переход станции пассажиры смогут выйти в терминал А аэропорта, подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.
Оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева. Композиция «Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели», созданная в технике цифровой печати, размещена на путевых стенах и торцевой стене станции.
Концепция благоустройства прилегающей территории включает озеленение, гранитное мощение и укладку нового асфальтового покрытия.
В середине августа 2023 года Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский». В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Новый диаметр объединил северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. По словам мэра Москвы, с открытием МЦД-3 пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест — в 2 раза.
С открытием МЦД-3 наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек. Улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, в том числе Вешняков, Нижегородского, Лефортова, Ховрина и Останкинского. Центр столицы стал ближе для жителей Зеленограда, подмосковных Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.