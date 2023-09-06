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13:14 (мск), источник: m24.ru

Собянин открыл станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро

Сергей Собянин открыл две последние станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро — Солнцевскую ветку от “Делового центра” до “Внуково”. Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей. Одни из самых глубоких станций — в районе парка Победы. Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две — это “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. Таким образом, от “Делового центра” до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны — 40 минут», — отметил он.

Мэр также назвал данную линию уникальной, она соединяет центр города и действующий аэропорт. По его словам, порядка 1,5 миллиона человек проживают в шаговой доступности на Солнцевской линии.

«Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия метро», — подчеркнул Собянин.

Градоначальник также уточнил, что в настоящее время, чтобы добраться до Внуково на машине необходимо порядка 1,5 часа, а на метро — 40 минут.

Ввод новых станций от «Рассказовки» до аэропорта Внуково позволил улучшить транспортную доступность порядка 350 тысяч жителей и работников существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковском, Марушкинском и Филимонковском.

С открытием станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» пассажиры смогут экономить до 60 минут в пути в день. Также возрастет качество транспортного обслуживания пассажиров аэропорта Внуково, занимающего четвертое место в России по числу обслуживаемых пассажиров. Москвичи и гости столицы будут тратить в два раза меньше времени в пути из аэропорта в город. Например, до станции «Мичуринский проспект» пассажиры смогут добраться за 23 вместо 37 минут, а до «Делового центра» — за 40 вместо 70 минут.

Благодаря новым станциям у пассажиров появился более широкий выбор оптимальных маршрутов для поездки — метро, аэроэкспрессы, автобусы, электробусы, такси, каршеринг, личный автомобиль.

Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» разгрузят Киевское и Боровское шоссе на 5 и 12% соответственно. Также разгрузится станция «Рассказовка» Солнцевской линии до 25%, а станция «Саларьево» Сокольнической линии — до 15%.

Строительство участка «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково» длиной 4,9 километра началось в октябре 2019 года и завершилось в сентябре 2023-го. От «Рассказовки» до «Пыхтина» перегонные тоннели создавались закрытым способом, а на участке «Пыхтино» — «Аэропорт Внуково» поезда будут сначала проезжать по метромосту над рекой Ликовой длиной 460 метров и затем, преодолев наземный участок, снова уходить под землю.

С вводом новых станций длина Солнцевской линии метро превысила 30 километров. Теперь на этой ветке располагаются 14 станций. Перевозят пассажиров по данной линии современные составы серии 81−760 («Ока»), которые обслуживаются электродепо «Солнцево».

Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» оборудованы современными пассажирскими сервисами по стандартам Московского транспорта.

На станциях установили удобные турникеты, позволяющие оплатить проезд банковской картой и по биометрии. Также установлены автоматы по продаже билетов, оборудована понятная навигация в едином стиле. На новых станциях можно воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Строительство Солнцевской линии Московского метрополитена осуществлялось в четыре этапа: в начале 2014 года был открыт участок «Деловой центр» — «Парк Победы»; в марте 2017 года — «Парк Победы» — «Раменки»; в августе 2018 года — «Раменки» — «Рассказовка» с электродепо «Солнцево»; в сентябре 2023 года — «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково».

Источник: РИА "Новости"

«Пыхтино»

Станция «Пыхтино» находится в поселении Внуковском вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК «Солнцево парк». У этой станции есть только один наземный вестибюль. Одну стену станции сделали глухой, другую — с панорамным остеклением. Лейтмотивом архитектурно-художественного решения станции стала авиационная тематика. Глухую стену украсили хронологической лентой, которая посвящена истории отечественного авиастроения от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160.

На потолке разместили световые конструкции в виде цилиндров-турбин, над наклонным ходом эскалатора установлена модель самолета Ту-144.

Полы и стены станции выполнили светло-серым гранитом с черным габбро. На платформе установили алюминиевые сотовые панели цвета Rust Patina, который создает эффект старого железа и металла. Потолок оформили гнутыми элементами световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.

Открытие «Пыхтина» обеспечит пешую доступность к метро для 15 тысяч жителей микрорайона Солнцево-Парк. По оценками, новой станцией будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки.

К 2030 году прогнозируется рост пассажиропотока в 2 раза — до 22 тысяч человек. Благодаря этой станции пассажиры могут добраться до БКЛ за 20 минут. А до «Делового центра» — за 37 минут.

В 2023—2024 годах специалисты благоустроят прилегающую территорию, включая улицы Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова, проектируемые проезды № 7653 и 7654, участки улицы Летчика Грицевца и Боровского шоссе. Там обновят покрытия тротуаров и проезжую часть, установят современные остановочные павильоны и контрастное освещение на переходах, организуют парковочные места, разместят новые фонари, лавочки и урны. На улице Летчика Ульянина обустроят скейт-парк и площадку для выгула собак.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт Внуково»

Станция «Аэропорт Внуково» интегрирована в инфраструктуру аэропорта Внуково имени Туполева, который находится в одноименном районе на западе Москвы. Станционный комплекс представляет собой многоуровневое сооружение, куда входят платформенная часть, подземный вестибюль, технологические помещения и тягово-понизительная подстанция (ТПП).

Через подземный переход станции пассажиры смогут выйти в терминал А аэропорта, подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.

Оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева. Композиция «Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели», созданная в технике цифровой печати, размещена на путевых стенах и торцевой стене станции.

Предполагается, что станцией «Аэропорт Внуково» будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году пассажиропоток должен вырасти в 1,5 раза — до 31 тысячи пассажиров в сутки.

Концепция благоустройства прилегающей территории включает озеленение, гранитное мощение и укладку нового асфальтового покрытия.

В середине августа 2023 года Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский». В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Новый диаметр объединил северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. По словам мэра Москвы, с открытием МЦД-3 пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест — в 2 раза.

Вместе с тем, уточнил мэр Москвы, в 1,5 раза сократится интервал движения поездов, а стоимость поездок снизится до 3,5 раза.

С открытием МЦД-3 наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек. Улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, в том числе Вешняков, Нижегородского, Лефортова, Ховрина и Останкинского. Центр столицы стал ближе для жителей Зеленограда, подмосковных Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.

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