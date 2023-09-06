13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что происходит с животными в океане во время урагана?
И как непогода влияет на экосистему.
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Когда сильные ураганы обрушиваются на землю, хорошо видны вырванные с корнем деревья, разрушенные дома, сломанные машины и другие разрушения. То, что происходит в морской среде, не всегда столь очевидно. К примеру, огромное количество морских жителей, обитающих в водах полуострова Флорида, включая рыб, водоросли и кораллы, по-разному реагируют на непогоду.
В статье для Business Insider Мелисса Мэй, доцент кафедры морской биологии в Университете побережья Мексиканского залива Флориды, отметила, что не все ураганы имеют одинаковые последствия. По ее словам, штормовой нагон может действовать как необычно высокий прилив и оставлять некоторые морские среды относительно нетронутыми во время самого урагана.
Но последствия шторма могут иметь свои разрушительные последствия: от изменения солености до притока отложений и бактерий. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в обычный год в Атлантическом бассейне (Атлантический океан, Мексиканский залив и Карибское море) возникает около 10 ураганов. Сила подобного явления может создать почти 20-метровые волны, которые смешивают холодную воду из глубин с более теплой поверхностной водой.
Сотрудники NOAA отмечают, что ураганы могут поднимать отложения, находящиеся на глубине более 90 метров. Многие морские млекопитающие и рыбы могут перемещаться в более глубокие и спокойные воды. Например, когда ученые проследили за перемещениями черноперых акул во время тропического шторма 2001 года, они обнаружили, что морские хищники покинули район бедствия до того, как он достиг берега, и вернулись через 5−13 дней.
Биологи предположили, что более низкое атмосферное давление, изменения температуры в воде и прочие подобные сигналы предупреждают рыб об опасности. Исследование 2019 года показало, что усиление волн на поверхности, перемешивающее воду на морском дне, побуждает серых спинорогов перемещаться на более глубокие воды перед ураганами. Если морским млекопитающим не удастся уйти с пути урагана, они могут оказаться в ловушке в прудах, дамбах и других пресноводных местах обитания, где они не выживут.
Ураганы также могут быть смертельными для других существ. По данным Геологической службы США, после урагана Эндрю в 1992 году погибло около 9,4 миллиона морских рыб. Осадки забили их жабры, а перепады давления могли привести к образованию смертельных пузырьков азота в их крови. Тот же шторм закрутил осадки в пресноводной среде и сделал воду бескислородной.
Ураганы влияют на неподвижную или медленно движущуюся морскую жизнь. После ураганов заросли морских водорослей и устричные рифы были погребены под подвижными осадками. Ураган Иэн 2022-го выбросил на берег почти 250 детенышей морских черепах, и сотрудникам Центра лечения морских черепах Бревардского зоопарка пришлось экстренно разместить их до тех пор, пока животные не восстановятся.
Некоторые кораллы полагаются на волны, которые разбивают их и распространяют в новые части океана. Ураганы могут перенести их в более прохладную воду и помочь компенсировать некоторые последствия обесцвечивания кораллов (реакция на потепление морей и океанов вследствие изменения климата), но слишком сильные волны могут разбить и убить кораллы.
Еще одно негативное последствие непогоды — принесенные ветром мусор и отходы, которые могут оставаться в водоемах месяцами. К примеру, во время урагана Иэн топливо десятков автомобилей и лодок оказалось слито в залив Эстеро. Даже попавшие в экосистему сточные воды могут попасть в морские пути, принося с собой множество вредоносных бактерий. Дожди и наводнения, вызванные ураганами, также приводят к притоку пресной воды в морскую среду.
Морская жизнь часто может переносить некоторые изменения концентрации соли, но не резкие или долгосрочные изменения. Например, аллигаторы на острове Санибел, на который сильно обрушился тот же ураган в 2022-м, пострадали от излишне соленой воды, в которой они не могут находиться долго. С другой стороны, морские дельфины могут жить в пресной воде лишь короткое время, не испытывая при этом серьезных последствий. Чрезмерное воздействие пресной воды после урагана Катрина стало причиной смертельного кожного заболевания у афалин.
Еще ураган Иэн не позволил солнечному свету достичь морских водорослей — основного источника пищи для ламантинов. Это создало стресс для и без того находящейся под угрозой популяции морских коров во Флориде. Мэй отмечает, что изменение климата, возможно, не увеличит количество ураганов, но может сделать их более интенсивными.
Недавно эксперт объяснил, как шторм «Идалия» может превратиться в ураган. Все из-за тепла, которое скапливается в толще воды.
Олеся Маевская