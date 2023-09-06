Жители Норильска сфотографировали северное сияние Снимками природного явления поделились местные жители
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Палеонтологи рассказали, почему удлинились шеи плезиозавров

Они использовались для ловли рыб.

Источник: BMC Ecology and Evolution

Ученые из Китая и Великобритании провели исследование, в ходе которого изучили плезиозавров, уделив особое внимание строению их шеи. Оказывается, что она удлинилась в ходе адаптации к ловле быстро движущихся рыб, а рост был обусловлен добавлением новых позвонков. Результаты представлены в журнале BMC Ecology and Evolution.

Некоторые плезиозавры имели 25 позвонков, в то время как у позднемеловых видов, таких как эласмозавр, их насчитывалось до 72, а шеи были в 5 раз длиннее туловища.

В ранний триас морские рептилии быстро эволюционировали. Многие из них были хищниками, питались креветками, рыбами и другими морскими животными, которые необычайно быстро передвигались. Плезиозаврам пришлось приспосабливаться. Исследователи считают, что их шеи удлинились всего за 5 миллионов лет, около 250 миллионов лет назад. С помощью них рептилии хватали шуструю добычу и не теряли устойчивость тела.

Также во время исследования был описан новый предок плезиозавра, который был назван Chusaurus xiangensis. У него была короткая шея, которая составляла только половину длины тела.

Ученые отмечают, что не у всех животных шея удлинилась одинаково. Так, у жирафа всего 7 позвонков, но каждый из них вытянутый. А у фламинго их насчитывается до 20, благодаря которым птица может дотягиваться до воды для питья.

Ранее в Бразилии обнаружили возможного предка птерозавров.

Анна Морозова

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунанаукаХорошие новости