16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Палеонтологи рассказали, почему удлинились шеи плезиозавров
Они использовались для ловли рыб.
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Ученые из Китая и Великобритании провели исследование, в ходе которого изучили плезиозавров, уделив особое внимание строению их шеи. Оказывается, что она удлинилась в ходе адаптации к ловле быстро движущихся рыб, а рост был обусловлен добавлением новых позвонков. Результаты представлены в журнале BMC Ecology and Evolution.
Некоторые плезиозавры имели 25 позвонков, в то время как у позднемеловых видов, таких как эласмозавр, их насчитывалось до 72, а шеи были в 5 раз длиннее туловища.
В ранний триас морские рептилии быстро эволюционировали. Многие из них были хищниками, питались креветками, рыбами и другими морскими животными, которые необычайно быстро передвигались. Плезиозаврам пришлось приспосабливаться. Исследователи считают, что их шеи удлинились всего за 5 миллионов лет, около 250 миллионов лет назад. С помощью них рептилии хватали шуструю добычу и не теряли устойчивость тела.
Также во время исследования был описан новый предок плезиозавра, который был назван Chusaurus xiangensis. У него была короткая шея, которая составляла только половину длины тела.
Ученые отмечают, что не у всех животных шея удлинилась одинаково. Так, у жирафа всего 7 позвонков, но каждый из них вытянутый. А у фламинго их насчитывается до 20, благодаря которым птица может дотягиваться до воды для питья.
Ранее в Бразилии обнаружили возможного предка птерозавров.
Анна Морозова