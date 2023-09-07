В Стамбуле проливные дожди вызвали сильное наводнение Жители еще боятся покидать свои дома
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Главные новости 7 сентября
13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: в последние 30 лет люди до 50 лет чаще заболевают раком

Самый агрессивный вид — рак груди.

Источник: Freepik

По данным исследования, опубликованного в журнале открытого доступа BMJ Oncology, за последние три десятилетия (1990−2019 гг.) во всем мире произошло поразительное увеличение новых случаев рака среди лиц моложе 50 лет (на 79%). Результаты работы ученых из Китая, США, Великобритании и Швеции опровергают общепринятые представления о типах рака, которые обычно поражают людей до 50 лет.

Большинство предыдущих исследований было сосредоточено на региональных и национальных различиях; и лишь немногие рассматривали эту проблему с глобальной точки зрения. Стремясь восполнить эти пробелы, авторы использовали глобальные данные по 29 видам рака в 204 странах и регионах. Они изучили заболеваемость (новые случаи), смертность, последствия для здоровья и сопутствующие факторы риска для всех людей в возрасте от 14 до 49 лет, чтобы оценить ежегодное процентное изменение с 1990 по 2019 годы.

Выяснилось, что на рак молочной железы приходится наибольшее количество этих случаев и связанных с ними смертей — 13,7 и 3,5 прецедентов на каждые 100 000 человек по всему миру соответственно. В 2019 году число новых диагнозов рака среди лиц моложе 50 лет составило 1,82 миллиона, что на 79% больше, чем в 1990 году. Также за исследуемый период выросло количество новых случаев раннего рака дыхательных путей и простаты (рост на 2,28% и 2,23% соответственно). На другом конце спектра — заболеваемость раком печени: количество заболевших им пациентов ежегодно снижается примерно на 2,88%.

В 2019 году от рака умерло 1,06 миллиона человек в возрасте до 50 лет, что почти на 28% больше, чем в 1990 году. Самыми агрессивными после рака груди считаются рак трахеи, легких, желудка и кишечника, а самый резкий рост смертности наблюдался среди людей с раком почек или яичников. Самые высокие показатели обнаружения ранних стадий заболевания в 2019 году были зафиксированы в Северной Америке, Австралии, Азии и Западной Европе.

Но пострадали и страны с низким и средним уровнем дохода, где самый высокий уровень смертности от рака среди людей в возрасте до 50 лет наблюдается в Океании, Восточной Европе и Центральной Азии. В этих странах рак гораздо большее влияние оказал на женщин, чем на мужчин, с точки зрения как смертности, так и последующего ухудшения здоровья.

Основываясь на наблюдаемых тенденциях за последние три десятилетия, исследователи подсчитали, что глобальное число новых случаев рака и связанных с ними смертей вырастет еще на 31% и 21% соответственно в 2030 году, при этом в группе риска — 40-летние люди. Генетические факторы, вероятно, играют роль, говорят исследователи.

Основными факторами риска, лежащими в основе наиболее распространенных видов рака среди людей в возрасте до 50 лет, являются диета с высоким содержанием красного мяса и соли и низким содержанием фруктов и молока, употребление алкоголя и табакокурение. Туда же входят отсутствие физической активности, избыточный вес и высокий уровень сахара в крови.

Как отмечают врачи из Центра общественного здравоохранения Королевского университета в Белфасте в связанной редакционной статье, результаты бросают вызов представлениям о типе рака, диагностируемом в более молодых возрастных группах.

Они подчеркивают: «Полное понимание причин наблюдаемых тенденций остается неясным, хотя факторы образа жизни, вероятно, этому способствуют, и изучаются новые области исследований, такие как использование антибиотиков, кишечный микробиом, загрязнение воздуха и воздействие на организм различных факторов в раннем возрасте». Авторы статьи призывают ввести срочные меры по профилактике и раннему выявлению рака, а также заняться выявлением оптимальных стратегий лечения заболевания на ранних этапах.

Недавно ученые из Японии обнаружили разновидность имбиря, обладающего противораковыми свойствами.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровьенаукаХорошие новости