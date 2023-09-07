13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: в последние 30 лет люди до 50 лет чаще заболевают раком
Самый агрессивный вид — рак груди.
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По данным исследования, опубликованного в журнале открытого доступа BMJ Oncology, за последние три десятилетия (1990−2019 гг.) во всем мире произошло поразительное увеличение новых случаев рака среди лиц моложе 50 лет (на 79%). Результаты работы ученых из Китая, США, Великобритании и Швеции опровергают общепринятые представления о типах рака, которые обычно поражают людей до 50 лет.
Большинство предыдущих исследований было сосредоточено на региональных и национальных различиях; и лишь немногие рассматривали эту проблему с глобальной точки зрения. Стремясь восполнить эти пробелы, авторы использовали глобальные данные по 29 видам рака в 204 странах и регионах. Они изучили заболеваемость (новые случаи), смертность, последствия для здоровья и сопутствующие факторы риска для всех людей в возрасте от 14 до 49 лет, чтобы оценить ежегодное процентное изменение с 1990 по 2019 годы.
Выяснилось, что на рак молочной железы приходится наибольшее количество этих случаев и связанных с ними смертей — 13,7 и 3,5 прецедентов на каждые 100 000 человек по всему миру соответственно. В 2019 году число новых диагнозов рака среди лиц моложе 50 лет составило 1,82 миллиона, что на 79% больше, чем в 1990 году. Также за исследуемый период выросло количество новых случаев раннего рака дыхательных путей и простаты (рост на 2,28% и 2,23% соответственно). На другом конце спектра — заболеваемость раком печени: количество заболевших им пациентов ежегодно снижается примерно на 2,88%.
В 2019 году от рака умерло 1,06 миллиона человек в возрасте до 50 лет, что почти на 28% больше, чем в 1990 году. Самыми агрессивными после рака груди считаются рак трахеи, легких, желудка и кишечника, а самый резкий рост смертности наблюдался среди людей с раком почек или яичников. Самые высокие показатели обнаружения ранних стадий заболевания в 2019 году были зафиксированы в Северной Америке, Австралии, Азии и Западной Европе.
Но пострадали и страны с низким и средним уровнем дохода, где самый высокий уровень смертности от рака среди людей в возрасте до 50 лет наблюдается в Океании, Восточной Европе и Центральной Азии. В этих странах рак гораздо большее влияние оказал на женщин, чем на мужчин, с точки зрения как смертности, так и последующего ухудшения здоровья.
Основываясь на наблюдаемых тенденциях за последние три десятилетия, исследователи подсчитали, что глобальное число новых случаев рака и связанных с ними смертей вырастет еще на 31% и 21% соответственно в 2030 году, при этом в группе риска — 40-летние люди. Генетические факторы, вероятно, играют роль, говорят исследователи.
Основными факторами риска, лежащими в основе наиболее распространенных видов рака среди людей в возрасте до 50 лет, являются диета с высоким содержанием красного мяса и соли и низким содержанием фруктов и молока, употребление алкоголя и табакокурение. Туда же входят отсутствие физической активности, избыточный вес и высокий уровень сахара в крови.
Как отмечают врачи из Центра общественного здравоохранения Королевского университета в Белфасте в связанной редакционной статье, результаты бросают вызов представлениям о типе рака, диагностируемом в более молодых возрастных группах.
Они подчеркивают: «Полное понимание причин наблюдаемых тенденций остается неясным, хотя факторы образа жизни, вероятно, этому способствуют, и изучаются новые области исследований, такие как использование антибиотиков, кишечный микробиом, загрязнение воздуха и воздействие на организм различных факторов в раннем возрасте». Авторы статьи призывают ввести срочные меры по профилактике и раннему выявлению рака, а также заняться выявлением оптимальных стратегий лечения заболевания на ранних этапах.
Недавно ученые из Японии обнаружили разновидность имбиря, обладающего противораковыми свойствами.
Олеся Маевская