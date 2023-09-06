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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США создали смесь, повышающую умственные способности малышей

Смеси с добавлением натурального грудного молока увеличивают IQ детей на 5 пунктов.

Источник: Reuters

Команда ученых из Университета Канзаса обнаружила, что добавление натуральных компонентов грудного молока в детские молочные смеси способствует улучшению когнитивных функций малыша. Результаты исследований опубликованы в журнале The Journal of Pediatrics.

Годовое потребление смеси с добавлением мембраны глобул молочного жира и лактоферрина повышало IQ детей на 5 пунктов. Это отметили ученые, протестировав подросших малышей, принимавших участие в эксперименте. У всех участников заметили высокие показатели когнитивного развития, то есть совершенствование всех видов мыслительных процессов, логики и воображения, решения задач и в целом восприимчивости ребенком окружающего мира. Те, кто не потреблял новую разработку, не показали улучшения в навыках.

Ученые отметили, что особенно у детей, потреблявших смесь, были развиты способности обработки информации и визуально-пространственные навыки. Таким образом исследователи в очередной раз доказали, что грудное вскармливание оказывает положительное влияние на мозг малышей.

Авторы работы надеются, что в будущем созданная ими смесь для детей поможет семьям, испытывающим трудности при грудном вскармливании.

Также на развитие малышей влияет и вовлеченность в воспитание отцов. Исследование показало, что участие пап в уходе за ребенком уменьшает риск задержки развития.

Анна Морозова

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