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15:54 (мск), источник: ТАСС

Хинштейн считает, что запрещать VPN в России нельзя

По словам депутата Госдумы, обходы блокировок сегодня не носят массового характера, так как большинство российских пользователей перешли на отечественные платформы.

Источник: Freepik

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Запрещать VPN-сервисы в России нельзя, но при этом необходимо объяснять риски их использования, так как многие пользователи о них не знают, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что обходы блокировок не носят массового характера, так как большинство российских пользователей перешли на отечественные платформы. «Но те, кто пользуется VPN-сервисами, не до конца осознают или попросту не знают о рисках для их цифровой безопасности», — отметил Хинштейн.

Он добавил, что большинство создателей таких сервисов «собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам». «Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить», — уверен Хинштейн.

Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами, распространяемыми в официальном магазине приложений RuStore, требований российского законодательства.

«Учитывая, что VPN-сервисы могут использоваться для нарушения установленных запретов, для обхода судебных решений, блокировок Роскомнадзора и получения доступа к запрещенному контенту, а их условием работы на территории РФ является выполнение требований российского законодательства, прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства VPN-сервисами, распространение которых осуществляется на сайте официального магазина приложений для Android — RuStore», — говорится в обращении сенатора, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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