17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России создали легкий бетон на основе скорлупы кокоса
По прочности он не уступает обычному бетону.
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Ученые Донского технического государственного университета предложили добавлять отходы кокоса в состав бетона. Используя скорлупу плода, удастся создать альтернативу обычному строительному материалу.
Новый подход к созданию бетона позволит решить проблему утилизации отходов растительного типа. В новый материал входит до 10% скорлупы кокосового ореха. По словам ученых, по прочности и другим характеристикам разработка не уступает обычному бетону. Более того, изготовленное вещество оказалось на 15% дешевле и легче. Такой бетон может быть использован, например, во время установки зданий в плотной городской застройке или в сложных инженерно-геологических условиях.
За счет шероховатой и угловатой структуры скорлупа похожа на натуральный щебень. А рельефная поверхность повышает качество сцепления заполнителя и цементно-песочной матрицы. «Важный аспект нашего исследования — полное описание новых зависимостей и отношений, возникающих в структуре бетона, содержащего скорлупу кокосового ореха», — рассказал Сергей Стельмах, один из авторов исследования.
Ученые намерены продолжать исследования, чтобы найти растительные компоненты, которыми можно будет заменить цемент, щебень и песок в бетоне, а также спроектировать экологические конструкции из новых смесей.
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Анна Морозова