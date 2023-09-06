16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бирма, Цейлон, Кампучия: какие страны меняли название
Как и почему менялись подписи на политических картах за последние 60 лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Поводом для смены названия государств могут стать различные причины: некоторые руководствуются облегчением произношения, другие — разделением земель или приходом к власти нового правительства. В связи с тем, что руководство Индии предложило изменить англоязычное название на Бхарат (название страны на языке хинди), вспоминаем о других переименованных странах.
С января 2020 года Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». Сделано это было для того, чтобы объединить провинции, входящие в состав страны. Также еще одна причина — создать новый положительный образ в мире, так как старое название «Голландия» у большинства людей ассоциируется с сомнительным досугом и «кварталом красных фонарей».
Прошение министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия Турции на иностранных языках одобрено Организацией объединенных наций 1 июня 2022 года. Поводом для изменения наименования послужило неблагозвучность и само слово «Turkey», которое в английском языке означает «индейка».
Португальцы обнаружили древнюю Шри-Ланку в 1505 году. Она перешла в состав Британской империи и стала Цейлоном. В 1948 году остров обрел независимость, а спустя годы вернулось прежнее название. С 2011-го республика именуется Шри-Ланкой. Все упоминания Цейлона были удалены из официальных документов.
До получения независимости от Британии, то есть до 1948 года, Мьянма называлась Бирмой. Решение о смене приняло ведущее военное правительство в попытках сохранить исконное написание страны на местном языке. Однако «Мьянма» до сих пор не признается некоторыми общественными организациями и СМИ, поэтому в некоторых государствах до сих пор можно слышать старое наименование «Бирма».
В феврале 2019 года страна сменила название в связи с экономическими интересами и почти 30-летним конфликтом с Грецией, в котором есть северная провинция, именуемая Македонией. Греки считали, что ни одно государство не имеет права носить такое же имя, что и их историческая область, также Греция мешала вступлению Македонии в ЕС. Поэтому власти пошли на компромисс, став Республикой Северная Македония, завершив таким образом многолетние споры.
После того, как Бельгийское Конго обрело независимость от Бельгии, государство было переименовано в Заир — по одному из старых названий реки Конго, произошедшее от слова nzere (на языке киконго это означает «река, поглотившая все реки»). Только после 1997 года, когда свергли главу государства Мобуту Сесе Секо, страна получила современное название — Демократическая Республика Конго.
В прошлом веке страну переименовывали 5 раз. Это связано со сменой власти. Так, Лон Лола дал государству название Кхмерская Республика. Она просуществовала 5 лет, ей на смену пришла Демократическая Кампучия, которая через 4 года стала Народной Республикой Кампучия, а через 10 лет — Государством Камбоджа. Лишь в 1993 году вернулось прежнее название — Королевство Камбоджа.
9 апреля 2018 года король Мсвати III объявил о смене названия страны со Свазиленда на Королевство Эсватини, которое в переводе с языка свати означает «земля народа свази». По мнению короля, национальное название поможет избежать путаницы с английским названием Швейцарии (Switzerland, звучит как «Суизерленд», созвучно со «Свазиленд»).
Анна Морозова