19:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Индийские астрономы открыли новую кольцевую галактику
Подобные объекты непросто обнаружить и классифицировать.
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Анализируя данные камеры Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS), астрономы из Университета Крайста в Бангалоре (Индия) случайно обнаружили новую кольцевую галактику, которая получила обозначение DES J024008.08−551047.5 (или DJ0240). Она может принадлежать к редкому классу галактик с полярными кольцами. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.
Так называемые галактики с полярными кольцами (ГПГ) представляют собой системы, состоящие из раздельно существующих миллиарды лет S0-подобных галактик и полярных колец, расположенных перпендикулярно их оси. Хотя на сегодняшний день обнаружено более 400 кандидатов в ГПГ, лишь десяток из них подтвердили этот статус в результате последующих спектроскопических наблюдений.
Исследование показало, что DJ0240 имеет кольцо, расположенное почти перпендикулярно основной галактике. Угол расположения кольца составляет около 80 градусов, а угол расположения галактики — около 10 градусов. Это говорит о том, что два компонента почти перпендикулярны друг другу.
Анализируя изображения, команда обнаружила, что кольцо в три раза шире, чем родительская галактика. Более того, оказалось, что оно более синее, что обычно наблюдается у других известных ГПГ — это указывает на более высокий уровень продолжающейся активности звездообразования в этих структурах.
Подводя итоги, астрономы пришли к выводу, что DJ0240, скорее всего, является ГПГ. Однако для полного доказательства необходимы дальнейшие исследования.
Недавно астрономы подтвердили, что галактика Мейси, которая впервые обнаружена космическим телескопом «Джеймс Уэбб», является одной из самых древних галактик, идентифицированных до сих пор.
Олеся Маевская