17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 6 сентября
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Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена
Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ритейлера Ozon Александра Шульгина, который попал под ограничения 8 апреля 2022 года.
В Кремле заявили о настороженности в связи с военными учениями США в Армении
В минобороны Армении анонсировали совместные военные учения Еревана и Вашингтона EAGLE PARTNER, которые пройдут в стране с 11 по 20 сентября.
Второй по величине населения город Англии объявил о банкротстве
Город прекращает все выплаты и траты, за исключением обязательств по соцобеспечению населения.
Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов в России
По словам депутата Госдумы, обходы блокировок сегодня не носят массового характера.
Россияне могут остаться без устриц на ближайшие три года
В Приморском крае гибнут моллюски как «дикие», так и выращиваемые в «морских огородах».