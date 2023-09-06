Число бедных россиян за апрель — июнь сократилось на 1,9 млн

За первые шесть месяцев 2023 г. число россиян с доходами ниже границы бедности сократилось на 1,6 млн человек по сравнению с первым полугодием 2022 г. — до 17,3 млн человек. Граница бедности в первом полугодии 2023 г. была на уровне 14 106 ₽, а годом ранее — 13 365 ₽
«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий», — прокомментировал представитель Росстата.
Квартальные данные по уровню бедности всегда демонстрируют сезонность, подчеркнул экономист, один из авторов проекта о статистике «Если быть точным» Витовт Копыток. В прошлом году самые высокие значения были в первом квартале (14,3%), самые низкие — в четвертом (7,9%), пояснил он. Кроме того, на оценку уровня бедности влияет методика расчета. С 2021 г. Росстат вместо прожиточного минимума на душу населения использует «границу бедности» — это прожиточный минимум за IV квартал 2020 г., скорректированный на накопленную инфляцию. «Это общий показатель, он учитывает рост цен на сотни товаров — например, технику и путешествия, которые малоимущие люди обычно не могут себе позволить. А вот стоимость базового набора продуктов, которая раньше учитывалась при расчете прожиточного минимума, растет быстрее», — уточнил эксперт.
При этом уровень бедности в апреле — июне 2023 г. снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года (на 2,5 процентных пункта), даже если считать его по старой методологии. Если бы Росстат считал уровень бедности по старой методике, во II квартале 2023 г. уровень бедности составил бы примерно 12%, подсчитали специалисты «Если быть точным».
По мнению Копытока, это хороший показатель, который показывает, что меры социальной поддержки и рост доходов сыграли свою роль. «Но если смотреть на более долгосрочную динамику, то снижение уровня бедности во многом определяется изменением методологии расчета», — уточнил эксперт.
По данным Росстата, денежные доходы населения во II квартале 2023 г. составили 21 трлн руб., увеличившись по сравнению апрелем-июнем 2022 г. на 7,8%. Рост реальных денежных доходов за этот период составил 5%.
В мае Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и соцзащиты заявила, что ситуация с бедностью в разных регионах отличается, подчеркнула вице-премьер, показатель варьируется от 4,5% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Ингушетии. Федеральная граница бедности в 2022 г. составила 13 545 ₽, но у регионов есть и отдельные планки. Голикова добавила, что по итогам 2022 г. Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ не достигли показателей по снижению бедности. А в Ингушетии, Хакасии, Адыгее и Туве зафиксирован ее рост.
В том числе для решения этой проблемы Минтруд предложил с 1 января 2025 г. приблизить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате. В ведомстве хотят увеличить утвержденное соотношение показателей с 42% до 48%. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ также закрепляет ранее анонсированную индексацию МРОТ на 18,5% с начала следующего года.