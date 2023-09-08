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12:34 (мск), источник: Известия

8 сентября — День Бородинского сражения: история праздника

В начале осени 1812 года состоялась легендарная битва между русской и французскими армиями под Бородино. В честь этого события ежегодно 8 сентября в России отмечают День Бородинского сражения. Об истории праздника и его традициях — читайте в материале «Известий».

День Бородинского сражения — 2023: история

В этом году отмечается 211-я годовщина Бородинского сражения — крупнейшего в истории Отечественной войны 1812 года. Битва сорвала планы Наполеона разгромить русскую армию и принудить Россию к миру на выгодных для себя условиях.

Схватка между двумя армиями началась утром 7 сентября (26 августа по старому стилю) в 125 км к западу от Москвы, у села Бородино. Она продлилась шесть часов и считается самой кровопролитной для того времени.

По разным оценкам, потери французской армии составили свыше 50 тыс. человек убитыми и ранеными, русские войска потеряли около 40 тыс. человек.

Битва не привела к немедленной победе одной из сторон, однако кардинально изменила ход войны, став летописным памятником мощи русского оружия. С тех пор Бородинское сражение почитается как одно из самых героических и судьбоносных в истории нашей страны. С 1995 года эта дата отмечается как День воинской славы России.

День Бородинского сражения — 2023: празднования

Праздничные мероприятия проходят по всей стране. В школах Бородинскому сражению посвящены классные часы и видеоуроки. В парках проводятся выставки и праздничные концерты.

Однако самые масштабные мероприятия традиционно проходят в Можайском районе Подмосковья — на Бородинском поле. Каждый год здесь организуют фестиваль военно-исторической реконструкции «День Бородина». Любители военной истории объединяются в «русскую» и «французскую» армии, стараясь как можно более детально точно воспроизвести события прошлых лет.

В этом году фестиваль прошел в первые выходные сентября. Гости могли посетить «лагеря» обеих армий, познакомиться с их обмундированием и вооружением, а также посетить интерактивные площадки: полевую кузницу, цирюльню, свечной заводик и даже французскую хирургию. Кроме того, посетителей ждало модное дефиле «Красота минувших эпох» и солдатские песни в исполнении фольклорного ансамбля.

День Бородинского сражения — 2023: интересные факты

Битва принесла известность многим русским полководцам. Фамилии Кутузова, Багратиона, Раевского, Барклая де Толли, Ермолова вошли в учебники по истории России.

Причем отметились и женщины. Многим известно имя Надежды Дуровой, ставшей прототипом главной героини фильма «Гусарская баллада». Девушка сбежала из дома и под мужским именем поступила в Уланский полк. Ее даже воспроизвели в офицеры.

О Бородино еще после окончания войны 1812 года было написано множество книг и картин. А к 150-летию со дня сражения в России появился уникальный музей-панорама, который находится на Кутузовском проспекте в Москве.

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