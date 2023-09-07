12:32 (мск), источник: Аргументы и факты
Плохой хороший Дядя Сэм. Как возник национальный образ США?
7 сентября 1813 года считается днем возникновения «Дяди Сэма» — национального образа Соединенных Штатов.
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В годы первой холодной войны образ коварного американца Дяди Сэма, поджигателя мира, был едва ли не обязательным атрибутом советской политической карикатуры.
В политических программах советского телевидения обозреватели вспоминали о Дяде Сэме в иронично-неодобрительном ключе, создавая коллективный образ американского политика — циничного, подлого, готового на все ради увеличения собственных доходов.
Как показало время, образ этот не был слишком уж далек от истины. Но для самих американцев, разумеется, Дядя Сэм выглядел совсем иначе — это был собирательный образ патриота Соединенных Штатов.
В США существует несколько версий его возникновения, но главная восходит к уроженцу Арлингтона Сэмюэлу Уилсону.
Потомок выходцев из Шотландии, Уилсон в 14-летнем возрасте присоединился к Континентальной армии, сражавшейся за независимость от англичан.
Служба Уилсона была вспомогательной: он занимался охраной скота, предназначавшегося в пищу солдатам и офицерам.
Закончив службу, Уилсон перебрался в Нью-Йорк. Там в 1793 году Сэмюэл и его брат Эбенизер основали компанию E & S Wilson, занимавшуюся производством мяса.
В 1812 году началась англо-американская война — та самая, в ходе которой был разграблен и предан огню Вашингтон.
Уилсон, к тому времени успешный бизнесмен, стал одним из поставщиков мяса для армии США. Впоследствии его назначили инспектором, отвечавшим за проверку мясной продукции, поступающей для армейских нужд.
Мясо упаковывали в бочки, на которых была маркировка «U.S.», то есть «Соединенные Штаты».
Но в одном из армейских лагерей в штате Нью-Йорк, где было много солдат, непосредственно знавших Сэма Уилсона, читали эти буквы иначе.
Согласно официальной версии, 7 сентября 1813 года солдат-ирландец, охранявший мясные запасы, на вопрос, что означают буквы US, ответил: «Uncle Sam!», то есть Дядюшка Сэм. Военный имел в виду, что мясо поступает от бизнесмена Уилсона.
«Мясо Дядюшки Сэма» удивительно быстро прижилось и получило широкое распространение. Со временем речь стала идти не только мясе — любое армейское имущество называли «собственностью Дяди Сэма».
Сэм Уилсон умер в 1854 году в возрасте 87 лет. Он не знал, как далеко зайдет история, начавшаяся с надписей на бочке.
Типичный образ пожилого мужчины с цилиндром на голове появился в американской карикатуре во второй половине XIX века. Его авторство приписывают уроженцу Германии Томасу Насту. Кстати, слона и осла, двух символов главных американских партий, в сознании общественности закрепили также работы Наста.
Но решающий рывок к превращению Дяди Сэма в узнаваемый во всем мире образ произошел во время Первой мировой войны. Тогда художник Джеймс Монтгомери Флэгг создал агитационный плакат «Ты нужен мне для армии Соединенных Штатов». На нем седой мужчина с бородкой смотрел прямо на зрителя, указывая на него пальцем. Этот образ психологи впоследствии назвали одним из наиболее сильных по степени воздействия.
Интересно, что автор, создавший работу в 1917 году, идею взял с британского плаката 1914 года «Лорд Китченер надеется на тебя», который, однако, вышел куда менее успешным.
А американский плакат, в свою очередь, вдохновил советского художника Дмитрия Моора на создание легендарной работы «Ты записался добровольцем?», которая по степени узнаваемости не уступает шедевру Флэгга.
Агитационный образ Дяди Сэма активно использовался в США и во время Второй мировой войны и окончательно закрепился в сознании как главный неофициальный символ американского государства. Его восприятие, соответственно, зависит от отношения к Соединенным Штатам — для одних Дядя Сэм свой в доску парень, для других — законченный ублюдок.
Что касается истории происхождения образа, то она официально была закреплена резолюцией Конгресса США от 15 сентября 1961 года: «Сенат и Палата представителей постановили, что Конгресс приветствует дядю Сэма Уилсона из Трои, штат Нью-Йорк, как прародителя национального символа Америки дяди Сэма».