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12:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Плохой хороший Дядя Сэм. Как возник национальный образ США?

7 сентября 1813 года считается днем возникновения «Дяди Сэма» — национального образа Соединенных Штатов.

В годы первой холодной войны образ коварного американца Дяди Сэма, поджигателя мира, был едва ли не обязательным атрибутом советской политической карикатуры.

Циничный мужчина в цилиндре

В политических программах советского телевидения обозреватели вспоминали о Дяде Сэме в иронично-неодобрительном ключе, создавая коллективный образ американского политика — циничного, подлого, готового на все ради увеличения собственных доходов.

Как показало время, образ этот не был слишком уж далек от истины. Но для самих американцев, разумеется, Дядя Сэм выглядел совсем иначе — это был собирательный образ патриота Соединенных Штатов.

В США существует несколько версий его возникновения, но главная восходит к уроженцу Арлингтона Сэмюэлу Уилсону.

Вся сила в мясе

Потомок выходцев из Шотландии, Уилсон в 14-летнем возрасте присоединился к Континентальной армии, сражавшейся за независимость от англичан.

Служба Уилсона была вспомогательной: он занимался охраной скота, предназначавшегося в пищу солдатам и офицерам.

Закончив службу, Уилсон перебрался в Нью-Йорк. Там в 1793 году Сэмюэл и его брат Эбенизер основали компанию E & S Wilson, занимавшуюся производством мяса.

В 1812 году началась англо-американская война — та самая, в ходе которой был разграблен и предан огню Вашингтон.

Уилсон, к тому времени успешный бизнесмен, стал одним из поставщиков мяса для армии США. Впоследствии его назначили инспектором, отвечавшим за проверку мясной продукции, поступающей для армейских нужд.

Мясо упаковывали в бочки, на которых была маркировка «U.S.», то есть «Соединенные Штаты».

«Uncle Sam!»

Но в одном из армейских лагерей в штате Нью-Йорк, где было много солдат, непосредственно знавших Сэма Уилсона, читали эти буквы иначе.

Согласно официальной версии, 7 сентября 1813 года солдат-ирландец, охранявший мясные запасы, на вопрос, что означают буквы US, ответил: «Uncle Sam!», то есть Дядюшка Сэм. Военный имел в виду, что мясо поступает от бизнесмена Уилсона.

«Мясо Дядюшки Сэма» удивительно быстро прижилось и получило широкое распространение. Со временем речь стала идти не только мясе — любое армейское имущество называли «собственностью Дяди Сэма».

Сэм Уилсон умер в 1854 году в возрасте 87 лет. Он не знал, как далеко зайдет история, начавшаяся с надписей на бочке.

Дядя Сэм — «родственник» советского добровольца

Типичный образ пожилого мужчины с цилиндром на голове появился в американской карикатуре во второй половине XIX века. Его авторство приписывают уроженцу Германии Томасу Насту. Кстати, слона и осла, двух символов главных американских партий, в сознании общественности закрепили также работы Наста.

Но решающий рывок к превращению Дяди Сэма в узнаваемый во всем мире образ произошел во время Первой мировой войны. Тогда художник Джеймс Монтгомери Флэгг создал агитационный плакат «Ты нужен мне для армии Соединенных Штатов». На нем седой мужчина с бородкой смотрел прямо на зрителя, указывая на него пальцем. Этот образ психологи впоследствии назвали одним из наиболее сильных по степени воздействия.

Интересно, что автор, создавший работу в 1917 году, идею взял с британского плаката 1914 года «Лорд Китченер надеется на тебя», который, однако, вышел куда менее успешным.

А американский плакат, в свою очередь, вдохновил советского художника Дмитрия Моора на создание легендарной работы «Ты записался добровольцем?», которая по степени узнаваемости не уступает шедевру Флэгга.

Специальная резолюция Конгресса

Агитационный образ Дяди Сэма активно использовался в США и во время Второй мировой войны и окончательно закрепился в сознании как главный неофициальный символ американского государства. Его восприятие, соответственно, зависит от отношения к Соединенным Штатам — для одних Дядя Сэм свой в доску парень, для других — законченный ублюдок.

Что касается истории происхождения образа, то она официально была закреплена резолюцией Конгресса США от 15 сентября 1961 года: «Сенат и Палата представителей постановили, что Конгресс приветствует дядю Сэма Уилсона из Трои, штат Нью-Йорк, как прародителя национального символа Америки дяди Сэма».

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