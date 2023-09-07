Легендарное фортепиано Фредди Меркьюри продали за 2,2 миллиона долларов

Будущий хит должен был называться Mongolian Rhapsody, но артист изменил название на созвучное. Всего на аукционе было представлено около полутора тысяч вещей звезды, сообщает Rolling Stone. Сам Меркьюри называл свою коллекцию «изысканным беспорядком».
Продажа инструмента 1973 года Меркьюри превысила сумму в 2,1 миллиона долларов, уплаченную за Steinway Джона Леннона в 2000-м. Лидер The Beatles написал на нем знаменитую Imagine.
Серебряный браслет в виде змеи, который фронтмен Queen носил в клипе, был продан на аукционе за 881 717 долларов. Стоимость стала рекордной среди ювелирных украшений, когда-либо принадлежавших рок-звездам. В руки коллекционеров также попала золотая брошь Cartier с гравировкой «Queen number 1», которую менеджер группы подарил каждому участнику за достижение топа чарта с треком Bohemian Rhapsody. Тексты песен Killer Queen и We Are the Champions, коллекция японской живописи, произведения Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Марка Шагала, которыми владел Фредди, и многое другое.
Общая выручка торгов превысила 15 миллионов долларов за 59 лотов, часть средств пойдет на благотворительность. Аукцион состоит из нескольких частей и будет продолжен в ближайшие дни, поскольку коллекция очень большая.