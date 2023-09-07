13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
А это Дядя Сэм: как появился самый знаменитый символ Америки
Конгресс США даже закрепил легенду о Сэме на законодательном уровне.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ровно 210 лет назад, 7 сентября 1813 года, в американской газете Troy Post была впервые рассказана история о том, как аббревиатура U.S. стала расшифровываться как Uncle Sam (Дядя Сэм). Согласно вышедшей статье, имя персонажу дал торговец мясом из Нью-Йорка Сэмюэль (Сэм) Уилсон. Он поставлял провизию американской армии во время англо-американской войны 1812 года.
По легенде, военные прозвали доставленный Уилсоном провиант «харчами от Дяди Сэма». Такое прозвище Уилсон получил из-за маркировки U. S на коробках с мясом, которая совпадала с инициалами торговца. Потом солдаты рассказали об этом своим сослуживцам, которые подхватили шутку.
Только через более чем 100 лет, 15 сентября 1961 года, конгресс США принял резолюцию, которая признавала Сэма Уилсона прообразом Дяди Сэма: «прародителем национального символа Америки».
Дядю Сэма обычно изображают как седовласого пожилого мужчину с бородкой и цилиндром на голове, раскрашенным в цвет американского флага. Одет он в синий фрак и полосатые брюки. Предположительно, первое изображение символа США появилось в нью-йоркской газете «NY Lantern Weekly» 13 марта 1852 года. Однако оно стало популярным лишь в 1860—1870 годах, когда карикатурист Томас Наст изобразил мужчину, добавив белую бороду и костюм, украшенный полосками и звездами.
Однако самое известное изображение Дяди Сэма, указывающего пальцем на зрителя, создал художник Джеймс Флагг. Во время Первой мировой войны этот образ поместили на плакат с надписью: «Ты нужен мне в армии Соединённых Штатов». По подобию этого постера в 1920 году живописец Дмитрий Моором создал еще одну знаменитую афишу времен Гражданской войны в России «Ты записался добровольцем?». Образ, созданный Флаггом, активно публиковался как в Первую мировую войну, так и во Вторую.
Несмотря на то, что версия с Дядей Сэмом была официально задокументирована, некоторые историки сомневаются в том, что именно всенародный дядюшка Сэм Уилсон и его соленое мясо являются основой этой легенды. Аббревиатура U. S была достаточно распространенной к 1812 году, поэтому эксперты считают, что солдаты не могли не знать, что она означает. Тем более, сокращение использовалось в документах ранее и уже расшифровывалось как Uncle Sam. Есть письма и заметки, датированные 1806 годом, то есть за шесть лет до появления легенды про торговца. Также в заметках газет при упоминании Дяди Сэма не проводились никакие параллели с Сэмюэлем Уилсоном.
Сейчас в быту жители США часто используют в своей речи «Дядя Сэм хочет…» или «Дядюшке Сэму нужно…», говоря о правительстве Америки. Таким образом они наделяют его человеческими качествами, тем самым предавая диалогу комическую или сатирическую окраску.
Анна Морозова