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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В КНР нашли окаменелости самой древней птицы

Эти пернатые были ростом с человека.

Источник: Liming Xu et al.

В окрестностях деревни Яньюань на севере провинции Фуцзянь китайскими археологами были найдены останки птицеподобного молодого динозавра размером с человека и возрастом 150 миллионов лет. Об этом исследователи рассказали в научной статье журнала Nature.

Находка обнаружена в иле, сформировавшемся около 149−150 миллионов лет назад, когда происходили значительные изменения в эволюции первых птиц. Новый вид назвали Fujianvenator prodigiosus (Фуцзяньвенатор потрясающий). Его скелет объединяет сразу несколько древних групп, включая протоптиц, пернатых троодонов и дромеозавров. Существо, предположительно, обитало в болотистых местностях, о чем говорят необычайно длинные задние ноги, у которых кость голени — большеберцовая кость — в два раза длиннее бедренной. Также у этого вида динозавров имелись большие пальцы и другие анатомические особенности, благодаря которым животное могло быстро бегать по мягкому грунту и добывать еду, подобно современным куликам и цаплям.

Однако авторы выдвинули и альтернативное предположение, зачем Fujianvenator prodigiosus такие длинные ноги. Возможно, с их помощью животное могло переходить болота вброд. Эта гипотеза подтверждается множеством существ, вроде рыб, черепах и других водных рептилий, окаменелости которых обнаружили рядом с динозавром.

Авторы исследования отметили, что болота не были известны как ареал обитания ранних птиц. Эта находка представляет ценную информацию о том, как развивались и приспосабливались пернатые к разным условиям жизни на протяжении миллионов лет.

Ранее в Техасе благодаря засухе ученые обнаружили следы крупнейших динозавров.

Анна Морозова

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