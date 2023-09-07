16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В КНР нашли окаменелости самой древней птицы
Эти пернатые были ростом с человека.
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В окрестностях деревни Яньюань на севере провинции Фуцзянь китайскими археологами были найдены останки птицеподобного молодого динозавра размером с человека и возрастом 150 миллионов лет. Об этом исследователи рассказали в научной статье журнала Nature.
Находка обнаружена в иле, сформировавшемся около 149−150 миллионов лет назад, когда происходили значительные изменения в эволюции первых птиц. Новый вид назвали Fujianvenator prodigiosus (Фуцзяньвенатор потрясающий). Его скелет объединяет сразу несколько древних групп, включая протоптиц, пернатых троодонов и дромеозавров. Существо, предположительно, обитало в болотистых местностях, о чем говорят необычайно длинные задние ноги, у которых кость голени — большеберцовая кость — в два раза длиннее бедренной. Также у этого вида динозавров имелись большие пальцы и другие анатомические особенности, благодаря которым животное могло быстро бегать по мягкому грунту и добывать еду, подобно современным куликам и цаплям.
Однако авторы выдвинули и альтернативное предположение, зачем Fujianvenator prodigiosus такие длинные ноги. Возможно, с их помощью животное могло переходить болота вброд. Эта гипотеза подтверждается множеством существ, вроде рыб, черепах и других водных рептилий, окаменелости которых обнаружили рядом с динозавром.
Авторы исследования отметили, что болота не были известны как ареал обитания ранних птиц. Эта находка представляет ценную информацию о том, как развивались и приспосабливались пернатые к разным условиям жизни на протяжении миллионов лет.
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Анна Морозова