17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы наиболее частые причины возникновения головных болей
Правильное питание, водный баланс и достаточное количество сна улучшат ваше состояние без какого-либо медицинского вмешательства.
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Многим людям в течение дня приходится бороться с невыносимыми мигренями. Авторы издания Türkiye собрали семь основных причины таких состояний и способы борьбы с ними.
Нервное состояние вызывает сокращение мышц в области плеч или шеи и может быть основным источником многих других недугов. Дискомфорт, дающий о себе знать в этих зонах, через некоторое время может распространиться на область головы и проявиться в виде болевых ощущений.
Отсутствие определенного времени приема пищи в течение дня может вызвать приступы мигрени и головные боли напряжения из-за голода. Также существует вероятность того, что некоторые продукты, которые мы потребляем избыточно, могут спровоцировать болевые ощущения в области головы. В частности — бобовые, орехи, молочные продукты, авокадо, сыр, шоколад, репчатый лук, а также пищевые красители.
Кластерные головные боли (проявляются только в одной области), как правило, чаще наблюдаются в весенние и осенние месяцы. Наряду с этим сигаретный дым, чрезмерная влажность воздуха, резкие запахи и холодная погода в окружающем пространстве также способны спровоцировать приступы мигрени.
Чаще всего он встречается у женщин. Обычно это связано с изменением уровня эстрогена. К слову, гормональный дисбаланс даже перед наступлением менопаузы может послужить причиной мигрени.
Внезапное прекращение приема кофеина (полученного с кофе и чаем в течение дня) может быть одним из триггеров болевых ощущений. Кофеин, попадая в организм, вызывает сужение кровеносных сосудов. Если регулярно получаемое количество в один момент не поступает, кровеносные сосуды расширяются, что может привести к попаданию в кровообращение большего количества крови и спровоцировать приступ головной боли.
Сон является одним из важнейших факторов отдыха человеческого организма, и его недостаток в первую очередь негативно влияет на реакции и состояния мозга.
Недостаточное употребление воды в течение дня тоже негативно сказывается на нашем организме. Но необходимое ежедневное количество жидкости рекомендуется обсудить со своим лечащим врачом.
Многие люди жалуются на головные боли в течение дня, сознательно или неосознанно ссылаясь на вышеперечисленные причины. Неприятные ощущения можно избежать, обращая внимание на некоторые моменты.
Во-первых, старайтесь подробно зафиксировать события и состояния, после которых у вас заболела голова. Достаточное количество сна, регулярное и сбалансированное питание, употребление необходимого организму количества воды относятся к числу наиболее эффективных мер.
Во-вторых, необходимо избегать стресса, хотя в суете повседневной жизни это нелегко. Не изменяйте своему распорядку дня и постарайтесь сбалансировать свою жизнь. В случае ухудшения состояния обязательно обратитесь к лечащему врачу.
Недавно невролог объяснила, почему женщины страдают мигренью чаще мужчин.
Олеся Маевская