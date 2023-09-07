18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые измерили самое отдаленное магнитное поле
Это помогло изучить феномен формирования подобных полей в галактике.
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Используя свет, который шел к планете Земля более 11 миллиардов лет, международная команда ученых измерила самое отдаленное магнитное поле. Его испустила галактика под названием 9io9. Судя по всему, она появилась всего через 2,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Составление карты линий 9io9, по словам авторов научной работы, должно помочь астрономам понять, как галактики вращают гигантские магнитные поля, проходящие через и вокруг них в зачаточном состоянии Вселенной. «Многие люди могут не знать, но вся наша и другие галактики пронизаны магнитными полями, охватывающими десятки тысяч световых лет, — сказал астрофизик Джеймс Гич из Университета Хартфордшира в Великобритании. — Это открытие дает нам новый ключ к пониманию того, как формируются магнитные поля галактического масштаба».
Магнитные поля распространены по всей Вселенной. Обычно они приводятся в действие потоком электропроводящего материала, преобразующего кинетическую энергию в магнитную в так называемом эффекте динамо. Например, магнитное поле Земли создается жидкостью, плещущейся внутри нее. Считается, что галактические магнитные поля генерируются аналогичным образом.
Система звезд вращается, как и заряженный внутри нее газ. Это движение поддерживает галактическое магнитное поле, но оно слабее, чем у Земли или Солнца. Например, магнитное поле Млечного Пути составляет от 25 до 60 микрогаусс. У Земли оно составляет от 0,22 до 0,67 гаусс на поверхности. Однако ученые не знают, как они возникают. Открытие магнитного поля 9io9 дает ученым некоторые подсказки.
Галактика была увеличена благодаря наличию массы ее переднего плана, которая искривляет пространство-время, что позволило Гичу и его коллегам измерить поляризацию ее света (когда длина волны света становится строго ориентированной при прохождении через магнитное поле). Судя по анализу, магнитное поле 9io9 схоже с магнитными полями соседних галактик. Исследование показало и сопоставимую силу в 500 микрогаусс (это примерно в 1000 раз слабее магнитного поля Земли).
Результаты работы предполагают, что магнитное поле изученной системы звезд сформировалось быстро, пока она еще росла. Это означает, что галактические магнитные поля тесно связаны с материалом, из которого формируются новые звезды. Исследование, по словам исследователей, открывает новый способ изучения внутренней работы звездных систем.
Недавно индийские астрономы открыли новую кольцевую галактику. Подобные объекты непросто обнаружить и классифицировать.
Олеся Маевская