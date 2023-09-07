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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли идеально сохранившиеся мечи начала нашей эры

Рядом располагался римский пилум — тяжелое копье.

Во время исследования пещеры Мертвого моря израильские археологи обнаружили редкую находку — четыре прекрасно сохранившихся римских меча, предположительно, использовавшиеся в бою 1900 лет назад. Оружие, вероятно, было «трофеем», спрятанным повстанцами из противоборствующей фракции.

Как пишет Business Insider со ссылкой на Управление древностей Израиля, тайник с находками был обнаружен в небольшой, почти недоступной пещере Иудейской пустыни недалеко от Мертвого моря. В видео, подробно описывающем их экспедицию, исследователи рассказали, что вытащили мечи из узкой щели в пещере.

«Мы говорим о чрезвычайно редкой находке, подобной которой никогда не находили в Израиле», — отметил доктор Эйтан Кляйн, исследователь из Управления древностей Израиля. Ученые заявили, что мечи имели деревянные и кожаные рукояти, деревянные ножны и стальные лезвия, которые, к удивлению археологов, прекрасно сохранились после почти 2000 лет пребывания в отдаленной пещере в пустыне.

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Археологи также нашли римский пилум — тяжелое копье. Мечи, по словам ученых, были оружием, которое обычно использовали римские солдаты, дислоцированные в Израиль. Кляйн сказал, что, возможно, оружие было спрятано во время восстания Бар-Кохбы 132−135 годов.

Недавно в Англии обнаружили гигантские топоры ледникового периода. Рядом с ними было найдено еще около 800 артефактов.

Олеся Маевская

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