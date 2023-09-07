Илон Маск заявил, что Starlink создавали не для наведения дронов

Биография бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее Айзексон написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.
«Как я (оказался — ред.) в этой войне? Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов», — приводит телеканал слова Маска.
В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.