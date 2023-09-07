18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему белых медведей перестают считать символом изменений климата
Глобальное потепление сокращает их численность, но не все так однозначно.
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Сокращение численности популяции белого медведя уже зафиксировано по всей Арктике и в западной части Гудзонова залива в Канаде. Однако некоторые исследователи считают, что этих животных символом климатического кризиса выбрали «случайно», поскольку другие виды подходят лучше для обозначения дикой природы, которой угрожает потепление в мире.
Норвежский архипелаг Шпицберген является наиболее подверженной глобальному потеплению частью Земли. За последние 50 лет температура там выросла в среднем на 4 ° C. Это привело к таянию огромного количества морского льда. Однако, несмотря на резкие изменения условий обитания, популяция из живущих там 300 медведей не сократилась. Это может быть связано с тем, что млекопитающие меняют методы добычи пропитания, то есть охотятся не только на тюленей, но и на северных оленей.
Джон Аарс, который с 2003 года руководит исследованиями белого медведя в Норвежском полярном институте, говорит о том, что он удивлен хорошему самочувствию медведей на архипелаге. Сейчас там морского льда меньше на 3−4 раза, чем 30 лет назад. Весной, как раз в сезон охоты этих животных, достаточно места, чтобы найти себе пропитание. Однако в море Бофорта близ Аляски, в водах которого находится меньше тюленей, то есть пищи для медведей, популяции испытывают трудности.
Эксперт по белым медведям из Университета Альберты Эндрю Дерочер считает, что из-за недостатка данных о популяции белых медведей невозможно говорить о количестве животных во всем мире. Однако он уверен, что есть районы их обитания, в которых млекопитающие наиболее устойчивы к изменению климата. Профессор добавил, что люди все же случайно выбрали символ изменения климата, так как есть другие виды, которые повсеместно находятся на грани исчезновения из-за глобального потепления.
Возможно, для символа климатического кризиса подойдут пингвины. Из-за таяния льда Антарктики им грозит полное исчезновение.
Анна Морозова