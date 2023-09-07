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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны победители Siena Creative Photo Awards 2023

Звание «Фотограф года» получил Фрэнк Чжан, представивший работу под названием «Эстетика из Африки».

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фотография
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фотография
21
фотография

Creative Photo Awards — конкурс, который каждый год собирает фотографов со всего мира, готовых выразить чувства через изображения, показать уникальный взгляд на мир и поделиться им с окружающими. В этом году участниками стали авторы из 133 стран.

Можно было использовать разные техники, обрабатывать снимки в любых фоторедакторах, — важен именно результат. Судьи оценивают работы в 11 номинациях, чтобы участники продемонстрировали свое новаторское мастерство в той области, в которой они уверены.

Фотографии победителей в каждой категории будут представлены на выставке «Интересно, сможешь ли ты» во дворце Пабблико в Сиене (Италия), которая пройдет с 30 сентября по 19 ноября 2023 года.

Ранее в фотоконкурсе Sony World Photography Awards 2023 признали лучшим кадр, созданный нейросетью.

Анна Морозова

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