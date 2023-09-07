18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили связь между жарой и загрязнением воздуха
Метеорологи предупреждают, что воздух во всем мире станет хуже и опаснее для здоровья.
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В новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) специалисты рассказали о том, что глобальное потепление ведет к загрязнению атмосферы и вызывает все более интенсивные волны тепла. По словам экспертов, экстремальная жара усиливает лесные пожары, которые делают воздух небезопасным для дыхания миллионов людей.
Специалисты говорят о том, что дым от пожара содержит смесь химических веществ, которая влияет не только на воздух и здоровье людей, но и наносит ущерб растениям, экосистеме и сельскохозяйственным культурам. Также она приводит к увеличению выбросов углекислоты, и, следовательно, к большему количеству парниковых газов в атмосфере. Кроме того, высокие температуры способствуют образованию приземного озонового смога, который угрожает продовольственной безопасности. Во всем мире потери урожая составляют в среднем 4,4−4,12%, при этом в Индии и Китае количество собранной пшеницы и сои уменьшилось на 15−30%.
Ученые подчеркнули, что опасность особенно велика для жителей крупных городов. Высотные здания влияют на ветер и среднюю температуру окружающей среды, вызывая эффект «теплового острова». Таким образом в мегаполисах может быть теплее на 9 градусов, чем в области. Это означает, что заболеваемость и смертность населения из-за изменений климата продолжает расти.
Генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас уточнил, что специалисты ожидают дальнейшего ухудшения климата и загрязнения воздуха, поскольку июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений во многих частях северного полушария. Также он отметил, что люди могут улучшить ситуацию, например, высадкой большого количества деревьев в городских районах. Зеленые насаждения будут не только улучшать качество атмосферы, но и поглощать углекислый газ.
Высокие температуры, загрязнение воздуха и меняющийся климат представляют наибольшую опасность для людей с респираторными заболеваниями. Некоторых это может привести к летальному исходу.
Анна Морозова