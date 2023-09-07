18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Перу археологи нашли тысячелетнюю мумию
Удивителен тот факт, что она похоронена в сидячем положении.
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Во время раскопок в районе Мирафлорес перуанской столицы Лимы археологами была обнаружена мумия вместе с керамическими сосудами, текстильными изделиями и другими предметами. Возраст находки оценивается в одну тысячу лет. Об этом сообщает Reuters.
По словам исследователей, найденная мумия представляет собой взрослого человека с согнутыми ногами в сидячем положении. Интересно, что у находки хорошо сохранились длинные волосы и почти не поврежденная челюсть.
Этот человек, возможно, жил в начале культуры Ичсма, которая развивалась на центральном побережье Перу до прихода инков в этот район. Археологи также считают, что в Лиме возможны новые уникальные находки. Сейчас в столице находится 400 мест с археологическими руинами, которые можно увидеть в разных районах.
В Перу ранее была найдена более древняя мумия — возрастом 3 тысячи лет — под горой мусора. Вероятно, человек был принесен в жертву при строительстве храма.
Анна Морозова