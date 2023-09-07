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Главные новости к вечеру 7 сентября
17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 7 сентября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине
Вся ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине ляжет на США.

Илон Маск заявил, что Starlink создавали не для наведения дронов
Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи.

В России может начаться маркировка вредной для здоровья еды
На лицевой стороне упаковки предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в продукте превышает установленную законодательством норму.

В России и мире растет заболеваемость COVID-19
В России за прошедшую неделю более чем на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом.

Более половины россиян не готовы к зарплате в цифровых рублях
Из 83% россиян, которым зарплата приходит на карту, 52% не готовы получать ее в цифровых рублях.

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