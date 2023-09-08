14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследования: зачем эволюционно людям нужны были плечи и локти
Они помогали нашим предкам в поиске пропитания и при метании копья.
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Ученые из Дартмутского колледжа выяснили, что древние люди развили более гибкие плечи и локти, чем обезьяны, чтобы безопасно спускаться с деревьев. Древним людям эти универсальные придатки были необходимы для сбора пищи, использования инструментов для охоты и защиты. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
Вращающиеся плечи и разгибающиеся локти, которые позволяют людям тянуться к высокой полке или перебрасывать мяч, впервые возникли как естественная тормозная система для наших предков-приматов, которым просто нужно было выбраться из густой листвы деревьев.
Исследователи использовали программное обеспечение для анализа, статистики, сравнения видеороликов и стоп-кадров, на которых запечатлены шимпанзе и маленькие обезьяны (мангабеи). Они обнаружили, что животные взбирались по деревьям одинаково, при этом плечи и локти в основном были согнуты близко к телу.
Однако, спускаясь вниз, шимпанзе вытягивали руки над головой, чтобы держаться за ветки, как человек, спускающийся по лестнице, поскольку их больший вес тянул их вниз и вперед. Полученные результаты являются одними из первых, которые выявили значение «спускаясь вниз» в эволюции обезьян и ранних людей, которые генетически связаны друг с другом больше, чем с обезьянами.
«Наше исследование рассматривает идею спуска как недооцененного, но невероятно важного фактора в расходящихся анатомических различиях между обезьянами и человекообразными обезьянами, которые в конечном итоге проявились у людей, — пишут авторы. — Учитывая размеры особей, спуск вниз представлял собой настолько серьезную физическую проблему, что их морфология могла отреагировать в результате естественного отбора из-за риска падения».
Гибкие плечи и локти, унаследованные от предков обезьян, позволили бы древним людям, таким как австралопитеки, лазить по деревьям ночью и в целях безопасности спускаться при дневном свете невредимыми. Когда Homo erectus научился использовать огонь для защиты от ночных хищников, человеческая форма приобрела более широкие плечи, способные поворачиваться под углом 90 градусов, что в сочетании со свободным движением плеч и локтей позволило нашим предкам метать копья.
«Спуск с дерева подготовил анатомическую основу для того, что развилось миллионы лет спустя, — отмечают исследователи. — Когда защитник НФЛ бросает футбольный мяч, это движение происходит благодаря нашим предкам-обезьянам». Несмотря на отсутствие грации у шимпанзе, их руки приспособились, чтобы животные могли безопасно достать до земли, а их конечности удивительно похожи на конечности современных людей.
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Олеся Маевская