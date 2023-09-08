14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умение мыслить упорядоченно отличает людей от животных
Человекоподобные обезьяны этой особенностью не обладают.
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Запоминание порядка информации имеет решающее значение для человека при участии в беседах, планировании повседневной жизни или получении образования. Новое исследование, опубликованное стокгольмскими учеными в журнале PLoS ONE, показывает, что эта способность, вероятно, уникальна для человека. Даже наши ближайшие родственники, такие как бонобо, не учатся порядку таким же образом.
«Исследование вносит ясность в вопрос о том, чем различаются умственные способности людей и других животных, и почему только люди говорят на нескольких языках, планируют космические путешествия и учатся эффективно эксплуатировать Землю, из-за чего мы представляем серьезную угрозу бесчисленному количеству других форм жизни», — говорит Йохан Линд, доцент кафедры этологии и заместитель директора Центра культурной эволюции Стокгольмского университета.
Более ранние исследования показали, что только люди обладают способностью распознавать и запоминать так называемую «последовательную информацию», и что она является фундаментальным строительным блоком, лежащим в основе уникальных культурных особенностей человека. Но ранее эта гипотеза не была проверена на ближайших родственниках человека — человекообразных обезьянах.
Новые эксперименты показывают, что бонобо было трудно усвоить порядок стимулов. В недавно опубликованной книге «Эволюционный переход человека: от интеллекта животных к культуре» этологи Магнус Энквист и Йохан Линд из Стокгольмского университета, а также Стефано Гирланда, исследователь психологии из Бруклинского колледжа в Нью-Йорке, выдвинули новую теорию о том, как люди стали культурными существами. Основная идея касается разницы в том, как люди и другие животные распознают и запоминают последовательную информацию.
В серии экспериментов способности памяти бонобо и людей проверялись следующим образом: им предлагалось нажимать на экран компьютера, чтобы, среди прочего, научиться различать короткие последовательности. Например, нажимать вправо, если желтый квадрат идет перед синим квадратом, или нажимать, чтобы левая часть синего квадрата появляется перед желтым квадратом. Эксперименты показали, что бонобо забывают, что видели синий квадрат уже через 5−10 секунд после того, как он исчез с экрана, и что им очень трудно научиться отличать последовательности, даже несмотря на то, что они прошли подготовку.
Новое исследование показывает, что люди почти сразу научились различать короткие последовательности. Однако еще предстоит выяснить, как именно наши ближайшие родственники могут запоминать и использовать последовательную информацию. Результаты эксперимента подтверждают гипотезу о последовательной памяти, согласно которой в доисторические времена у человека развилась способность запоминать и обрабатывать последовательности — необходимый механизм для многих уникальных человеческих явлений, таких как язык, способность планирования и последовательное мышление.
Недавно ученые обнаружили коренное отличие человека от животных. Оно произошло всего около миллиона лет назад.
Олеся Маевская