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02:32 (мск), источник: Известия

В России введут штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики

В России готовят запрет рекламы в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. Такой законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Документ есть в распоряжении «Известий».

Источник: Reuters

За нарушение правил предполагается административная ответственность: штрафы для граждан 25,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4−20 тыс., и для юрлиц — 100−500 тыс., рассказала «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — пояснила она.

Для фиксации нарушений каждый подъезд необходимо оборудовать видеокамерой, полагает член того же комитета Сергей Колунов.

«В большинстве подъездов они уже и сейчас есть и направлены, в числе прочего, на почтовые ящики. Затем специалистам нужно будет отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы», — отметил он.

При этом необходимо разрешить распространять социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, добавил парламентарий.

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