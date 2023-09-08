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16:03 (мск), источник: Аргументы и факты

«Головная боль». Климатолог Чернокульский объяснил связь облаков и погоды

Трудно не заметить, что в последние годы стало больше экстремальных осадков. А есть ли связь между облаками и изменениями климата?

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +23° 89% 756 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН:

— Облака считаются «головной болью» климатологов. Дело в том, что с ними связаны наибольшие неопределенности в оценках будущих изменений климата. Ведь они могут как охлаждать Землю, отражая часть солнечного света, так и отеплять ее. Это называется «обратные связи».

Пока большинство изученных данных говорит о том, что облака потепление усиливают. Например, тропические облака становятся все выше, что дает усиление парникового эффекта. Другой пример. Траектории движения циклонов сейчас сдвигаются к полюсам. Туда же смещаются и облачные поля, а площадь малооблачной субтропической воздушной массы растет. Получается, что там, где солнца и так много (в тропиках и субтропиках), облаков почти не осталось, отражать излучение нечему. А в высоких широтах, где облаков теперь больше, излучения и так мало, да и облака здесь скорее отепляют. В итоге Земля греется все сильнее.

Есть и противоположные примеры. В более теплом климате все больше воды в облаках находится в жидком виде, а не в виде кристаллов льда. Это приводит к увеличению оптической толщины облаков и росту их отражающей способности.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые обратные связи видны по наблюдениям. Другие заметить и вычленить сложно. А в моделях воспроизведение облаков и вовсе затруднительно: процессы в них гораздо меньше разрешения моделей. В разных моделях облака по-разному реагируют на рост температуры: где-то они его ускоряют, где-то — наоборот. В целом наши знания об облаках есть куда улучшать.

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