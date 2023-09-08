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04:49 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Аферисты создали Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуг», с помощью которого могут внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги, сообщили РИА Новости в платформе по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

Источник: © РИА Новости

РИА Новости обратило внимание, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официальных «Госуслуг».

Данный канал — закрытый, для вступления нужно подать заявку. Канал обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник…», «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», получить выплату в 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 год» и прочее.

«Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», — указали в «Мошеловке».

Эксперты пояснили, что при попытке перейти в данный канал, подав заявку на включение, пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и нужно пройти по еще одной ссылке.

«Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне», — указали они.

Схем, в результате которых пытаются взломать аккаунт в Telegram, очень много, и сигналы об этом приходят регулярно, пояснили в «Мошеловке». При получении доступа мошенники могут увидеть все контакты жертвы, переписки, фото и изображения. Все это может быть использовано в дальнейших манипуляциях.

«К сожалению, сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться — от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы», — отметили эксперты. Они напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал «Объясняем.рф», и в сети они помечены голубой галочкой.

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