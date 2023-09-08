В московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов

В зоопарке отметили, что высота для бинтуронгов очень важна в том числе потому, что они могут оттуда наблюдать за посетителями, будучи скрыты сами. Это позволяет животным чувствовать себя в безопасности, более активно проявлять свое природное поведение.
«В вольере также есть деревья, разнообразные лазилки и кусты. Это особенно важно, так как бинтуронг — один из двух представителей отряда хищных, имеющих цепкий хвост, другими словами, могущих придерживаться им за ветки, как пятой конечностью. В основном — это приматы, сумчатые и грызуны», — цитируют в пресс-службе генерального директора московского зоопарка Светлану Акулову.
В зоопарке уточнили, что Зефир и Фиона предпочитают гулять после 17.00.
«Бинтуронги — сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи. В это время более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание», — добавили в пресс-службе.