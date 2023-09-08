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07:42 (мск), источник: © РИА Новости

В московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пара бинтуронгов поселились в московском зоопарке, в перспективе они будут размножаться, но пока об этом говорить рано в силу возраста, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

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Два бинтуронга прибыли в августе 2023 года в московский зоопарк: самец Зефир и самка Фиона. В перспективе — это размножающаяся пара, но пока об этом говорить рано в силу возраста — каждому еще только год. Оба бинтуронга освоились хорошо, сейчас активно осваивают новую для себя территорию. Эти животные любят лазить, поэтому в вольере предусмотрена возможность залезать на 6−7 метров вверх.

Пресс-служба московского зоопарка

В зоопарке отметили, что высота для бинтуронгов очень важна в том числе потому, что они могут оттуда наблюдать за посетителями, будучи скрыты сами. Это позволяет животным чувствовать себя в безопасности, более активно проявлять свое природное поведение.

«В вольере также есть деревья, разнообразные лазилки и кусты. Это особенно важно, так как бинтуронг — один из двух представителей отряда хищных, имеющих цепкий хвост, другими словами, могущих придерживаться им за ветки, как пятой конечностью. В основном — это приматы, сумчатые и грызуны», — цитируют в пресс-службе генерального директора московского зоопарка Светлану Акулову.

В зоопарке уточнили, что Зефир и Фиона предпочитают гулять после 17.00.

«Бинтуронги — сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи. В это время более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание», — добавили в пресс-службе.

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