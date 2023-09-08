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11:39 (мск), источник: РБК Life

В Уганде поставили мировой рекорд по непрерывным аплодисментам

В туалет выйти было нельзя, а пить воду можно — не прекращая аплодировать.

Источник: guinnessworldrecords.com

В Уганде местная религиозная община поставила мировой рекорд по продолжительности аплодисментов. Их достижение длительностью свыше трех часов зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

926 человек собрались в столице Уганды Кампале, чтобы принять участие в попытке мирового рекорда, который в общине назвали «Аплодисментами Иисусу». Присутствующие дружно хлопали в ладоши в общей сложности 3 часа 16 минут, сохраняя средний уровень звука 88,5 дБ. Это важно, поскольку для признания рекорда громкость оваций должна была оставаться выше 80 дБ в течение всего времени.

По правилам Книги рекордов Гиннесса, каждый участник мероприятия должен был непрерывно аплодировать — если кто-то останавливался, его удаляли из группы. Нельзя было даже выйти в туалет, а если участнику хотелось пить, то организаторы подносили ему воду ко рту, чтобы можно было пить и хлопать одновременно. Попытку установить рекорд транслировали в прямом эфире, и люди по всей Уганде аплодировали участникам в знак поддержки, говорится на сайте рекордов.

Таким образом, жители африканской страны сумели побить предыдущий рекорд в 2 часа 5 минут, который был установлен в 2019 году на фестивале The Festival of Awesomeness в Великобритании.

Примечательно: первоначально рекорд по продолжительности аплодисментов был установлен в 1991 году. Тогда испанскому оперному певцу Пласидо Доминго аплодировали в течение 1 часа 20 минут после исполнения оперы «Отелло» в Венской государственной опере 30 июля 1991 года.

В 2002 году это достижение было побито, когда немецкой группе Grabowsky публика хлопала в течение 1 часа 30 минут после выступления. После окончания аплодисментов группа вернулась, чтобы сыграть на бис две песни.

А в октябре 2022 года в Мексике побили мировой рекорд Книги Гиннесса по танцам на батуте. Там участие в прыжках приняли почти 4 тыс. человек, включая мэра столицы, 60-летнюю Клаудию Шейнбаум-Пардо. Организаторы заявили, что более 4065 человек прыгали на батутах, но 130 участников были дисквалифицированы, поэтому зафиксировали официальное участие 3935 человек. Фитнес на батутах в центре Мехико длился более 30 минут, у участников было право на короткие паузы для отдыха не более 15 секунд. Судья Книги Гиннесса подтвердил, что рекорд установлен.

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