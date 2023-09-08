13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В головном мозге выявили новый тип клеток
Они играют активную роль в неврологических функциях и влияют на окружающую нервную ткань.
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Международная команда ученых из Университета Лозанны и Центра Висса обнаружили новый тип клеток мозга, который ранее не был известен. По структуре и функциям они занимают промежуточное место между глиальными клетками и нейронами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ранее ученые считали, что основную работу мозга регулируют нейроны. Они передают информацию при помощи электрических импульсов по всей нервной системе. Им помогают глиальные клетки, которые отвечают за ряд структурных, иммунных и энергетических функций, а также за стабилизацию физиологических процессов. Среди них также существуют астроциты, которые окружают синапсы, то есть точки соединения клеток, откуда выделяются нейромедиаторы.
Исследователи проанализировали данные о том, какие молекулы РНК производятся генами клеток мышей. Выяснилось, что несколько скоплений астроцитов также принимают участие в передаче информации и возбуждении нейронов. «Эти клетки немного похожи на астроциты и немного на нейроны. Они выделяют нейротрансмиттеры с механизмом и скоростью, которые обычно связаны только с нейронами. Вот почему мы называем это своего рода гибридной клеткой», — рассказали ученые.
Нарушения в этом процессе приводят к проблемам с памятью. Также во время проведения экспериментов на мышах удалось установить, что при разрушении глутаматергических астроцитов наблюдается усиление приступов эпилепсии. Ученые уверены, что дальнейшие исследования помогут создать препараты нового поколения для борьбы с болезнью Паркинсона и Альцгеймера.
Ранее исследование показало, что разнообразная жизнь улучшает нейронные связи мозга.
Анна Морозова