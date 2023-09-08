14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Антарктида нагревается в два раза быстрее, чем ожидалось
В новом исследовании представлены доказательства усиленного таяния антарктического льда на континенте.
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Ученые проанализировали 78 проб антарктического льда, отбираемых при бурении с целью дальнейшего изучения, чтобы воссоздать температуру за тысячу лет. Оказалось, что потепление на континенте наступает быстрее, чем во всем мире. Также выяснилось, что скорость нагрева атмосферы выше, чем предсказывали модели изменения климата. Об этом передает за Guardian.
Особенно быстро меняющийся климат замечен в Западной Антарктиде, которая считается особо уязвимым к потеплению из-за ледяного покрова регионом. Таяние такого большого количества замерзшей воды приведет к повышению уровня океана раньше, чем это ожидалось.
Доктор Матье Касадо из Лаборатории науки климата и окружающей среды во Франции и ведущий автор исследования, сказал, что они нашли «прямые доказательства» того, что Антарктида также в настоящее время подвергается полярному усилению. Континент нагревается со скоростью от 0,22°C до 0,32°C за десятилетие, по сравнению с 0,18°C за десятилетие, предсказанными климатическими моделями. Также эксперт Сара Джексон подчеркнула, что прогнозы ученых о будущем повышении уровня мирового океана основывались на заниженных данных. Это значит, что масштабное таяние льдов происходит быстрее, чем прогнозировалось.
Ученые предполагают, что это связано с изменениями ветров, вызванных глобальным потеплением, и разрушением озонового слоя над Антарктидой. Изменение климата на континенте может запустить процесс разрушения окружающей среды в ближайшее десятилетие. В это же время таяние ледников нанесет непоправимый вред мировому океану, экосистемам и приведет к подтоплению прибрежных мегаполисов.
Ранее из-за глобального изменения климата в Австралии зафиксировали самую теплую зиму.
Анна Морозова