19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: замороженных людей смогут «оживлять» через 50−70 лет
Для этого необходимо больше масштабных исследований и криобиологических лабораторий.
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По мнению экспертов, через 50−70 лет криоконсервированные люди смогут получить шанс на возвращениюе жизни. Это открытие было сделано после того, как ученые успешно оживили вымершего червя, который находился в замороженном состоянии 46 тысяч лет. Это существо жило в эпоху шерстяных мамонтов. Оно способно выживать в критических для других видов условиях благодаря тому, что впадают в состояние анабиоза, то есть состояние, при котором временно прекращаются все необходимые для существования процессы.
Как сообщает Валерия Удалова, генеральный директор российской компании «КриоРус», криоконсервация человека — это более сложный процесс. На данный момент в организации находятся 94 замороженных человека и множество домашних животных.
Удалова подчеркивает, что пока что введение человека в анабиоз невозможно из-за недостаточных достижений в области инженерии и медицины. Однако быстрое научное развитие говорит о том, что идея может реализоваться в ближайшие 5−7 десятилетий.
Генеральный директор отметила, что пока что недостаточно криобиологических лабораторий и исследований. Пока что заморозке мешает токсичность действия на мозг и ткани организма криопротекторов.
Ранее биолог оценил эффективность криоконсервации тела после смерти.
Анна Морозова