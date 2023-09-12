13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крах Тибетской империи в IX веке связан с изменением климата
Засуха изменила баланс жизни и уровня воды в озерах, что глобально повлияло и на людей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Тибетская империя была самой высокогорной империей в мире, располагавшейся на высоте более 4 тысячи метров над уровнем моря и процветавшей в период с 618 по 877 гг. н. э. Здесь проживало около 10 миллионов человек, и она занимала территорию площадью примерно 4,6 млн. кв. км. Учитывая враждебные условия для роста населения, включая гипоксию, когда концентрация кислорода на 40% ниже, чем на уровне моря, это невероятно, что империя процветала.
Однако в 9 веке случился ее крах, причина которого долгое время оставалась для исследователей загадкой. Ученые Китайской академии наук изучили этот вопрос и опубликовали свои результаты в журнале Quaternary Science Reviews. Основной целью авторов научной статьи было выяснить, какую роль климат мог сыграть в кончине великой цивилизации.
Исследователи обратились к геологическим данным озерных отложений, чтобы определить, как изменилась окружающая среда 12 веков назад. В наслоениях пресноводных озер сохранились остатки микроскопических одноклеточных водорослей, известных как диатомовые, при этом там наличествовали как планктонные разновидности (те, которые дрейфуют внутри водоема, обычно ближе к поверхности), так и бентосные формы (живущие вблизи дна озера).
Во время расцвета Тибетской империи — 600−800 гг. н. э. — преобладали теплые и влажные погодные условия, однако примерно в 800−877 гг. н. э. в этом регионе была сильная засуха. Вероятно, последовавший неурожай привел к волнениям среди населения и, как следствие, к упадку империи. Тибетское нагорье чрезвычайно чувствительно к изменениям климата из-за его высоты, при этом колебания температуры и осадков значительно отличаются от средних показателей по всей Земле.
Исследуемые учеными озера обычно покрыты льдом с ноября по апрель, но здесь наблюдаются локальные колебания температуры от −12,1°C до 14,1°C. Также годовое количество осадков составляет 71 мм. Эти факторы имеют важные последствия для уровня воды и, следовательно, для организмов, живущих в ней. В 800 г. н. э. в местных водах преобладало несколько форм планктона: Lindavia radiosa и Lindavia ocellata, а также меньшее количество Amphora pediculus и Amphora inariensis.
Соотношение планктонных и донных форм достигло максимума в теплых и влажных условиях, что привело к повышению уровня озер. Однако переломным моментом в 800 г. н. э. является быстрый рост численности донных диатомей Amphora pediculus и Amphora inariensis, в то время как вышеупомянутые виды Lindavia radiosa и Lindavia ocellata в открытой воде сократились. Такое соотношение сохранялось до 1300 г. н. э., когда уровень озер снова начал повышаться во время малого ледникового периода.
Данные были сопоставлены с другими палеоэкологическими индикаторами со всего Тибетского нагорья. Их анализ подтвердил, что эти климатические изменения были постоянными по всему региону, а не ограничивались только исследуемыми озерами. Ухудшение климата в течение 60−70 лет вполне могло привести к остановке роста растений, что негативно повлияло на фермерство и животноводство.
Продовольственный кризис и невозможность торговать чем-либо с соседними государствами в течение десятилетий уничтожали Тибетскую империю. Сегодня сельское хозяйство и скотоводческая деятельность составляют более половины годового дохода Тибета, поэтому понимание последствий изменения климата для сообществ, живущих в суровых условиях, имеет первостепенное значение для обеспечения их не только выживания, но и процветания.
Недавно специалисты рассказали, что просекко и другие вина могут исчезнуть из-за климатических изменений. Погодные условия влияют на выращивание винограда, итоговые вкус, кислотность и химический состав напитков.
Олеся Маевская