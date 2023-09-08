17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Созданную ИИ песню выдвинули на премию «Грэмми»
Она претендует на две номинации — «Песня года» и «Лучшая рэп-песня».
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Песня «Heart on My Sleeve», записанная с помощью воссозданных нейросетью голосов Дрейка и The Weeknd, попала на рассмотрение комитета премии «Грэмми». Однако ни певец, ни рэпер не имеют к треку никакого отношения, сообщает Variety.
Ghostwriter, автор песни, который до сих пор остается неизвестным, претендует сразу на две премии — «Лучшая рэп-песня» и «Песня года». Эти награды вручаются именно тем, кто написал трек, а не исполнителям. Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Харви Мейсон заявил, что на премию «Грэмми» могут претендовать композиции, если текст создан человеком, а искусственный интеллект был использован только для моделирования, создания нового голоса или использования чужого.
Однако правила «Грэмми» требуют, чтобы трек был представлен в розничных магазинах, интернет-магазинах или на других стриминговых площадках. После того, как песня появилась на YouTube, она была удалена лейблом Universal. С тех пор она была загружена неофициальными третьими лицами через Интернет и потоковые сервисы, поэтому проблема авторских прав «Heart on My Sleeve» пока что остается нерешенной.
Ранее нейросеть помогла ученым воссоздать прослушанную песню группы Pink Floyd под названием Another Brick in the Wall по сигналам мозга.
Анна Морозова