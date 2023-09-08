Выборы-2023: где и кого выбирают, что изменилось В каких регионах доступно электронное голосование, где и кого выбирают, что изменилось в избирательном процессе и главные новости трехдневных выборов - в материале РБК
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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девять из десяти россиян выбирают внутренний туризм

Только 10% пользователей VK искали информацию о поездках за рубеж.

В 2023 году туристический бизнес активнее привлекает клиентов с помощью рекламных инструментов. Это подтверждает исследование аналитиков VK об интересах пользователей и коммерческих организаций к туризму. 90% запросов аудитории сервисов связаны с внутренним туризмом и только 10% — с поездками за границу.

Самыми активными пользователями, заинтересованными в путешествиях, оказались мужчины старше 35 лет. В топе самых популярных направлений оказались Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Адлер и Екатеринбург. 47% туристических запросов связаны с транспортом и покупкой билетов, при этом 28% ищут справочную информацию, а 11% запросов относятся к турам и к образованию.

Также аналитики VK составили топ самых популярных видов транспорта среди пользователей.

Так, люди чаще всего предпочитают путешествовать поездами. На втором месте оказались самолеты, автобусы по количеству предпочтений пассажиров завершают тройку лидеров.

В запросах чаще всего встречается «спортивный туризм», «отпуск куда поехать», «свадебный тур», «туристическая фирма» и «сайт туризма».

VK — площадка, где развиваются тысячи предпринимателей из сферы туризма, причем около 20% специализируются на активном отдыхе. Такие же доли у гостиниц и турагентств. Чаще всего пользователи коммуницируют с бизнесом при помощи сообщений в паблике в будние дни.

Каждый месяц бизнес-сообщества публикуют миллионы постов с фото, ссылками и видеороликами. Пользователи в 2023 году начали активно оставлять комментарии к таким материалам. Чаще всего для поиска информации по туризму люди используют соцсети, потом уже прибегают к помощи сайтов и приложений.

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