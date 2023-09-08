15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девять из десяти россиян выбирают внутренний туризм
Только 10% пользователей VK искали информацию о поездках за рубеж.
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В 2023 году туристический бизнес активнее привлекает клиентов с помощью рекламных инструментов. Это подтверждает исследование аналитиков VK об интересах пользователей и коммерческих организаций к туризму. 90% запросов аудитории сервисов связаны с внутренним туризмом и только 10% — с поездками за границу.
Самыми активными пользователями, заинтересованными в путешествиях, оказались мужчины старше 35 лет. В топе самых популярных направлений оказались Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Адлер и Екатеринбург. 47% туристических запросов связаны с транспортом и покупкой билетов, при этом 28% ищут справочную информацию, а 11% запросов относятся к турам и к образованию.
Также аналитики VK составили топ самых популярных видов транспорта среди пользователей.
В запросах чаще всего встречается «спортивный туризм», «отпуск куда поехать», «свадебный тур», «туристическая фирма» и «сайт туризма».
VK — площадка, где развиваются тысячи предпринимателей из сферы туризма, причем около 20% специализируются на активном отдыхе. Такие же доли у гостиниц и турагентств. Чаще всего пользователи коммуницируют с бизнесом при помощи сообщений в паблике в будние дни.
Каждый месяц бизнес-сообщества публикуют миллионы постов с фото, ссылками и видеороликами. Пользователи в 2023 году начали активно оставлять комментарии к таким материалам. Чаще всего для поиска информации по туризму люди используют соцсети, потом уже прибегают к помощи сайтов и приложений.