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16:10 (мск), источник: Известия

Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Президент России Владимир Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области в пятницу, 8 сентября.

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«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме», — сказал глава государства перед открытием дороги, подчеркнув, что это также относится и к трассе «Восток».

В церемонии открытия также участвовали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Разрешаю», — сказал Путин в ответ на просьбу запустить движение по трассе.

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса представляет собой 415-километровый участок автомобильной дороги, которая связывает четыре региона — Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Сегодня открыли 308 км дороги, 107 км были открыты в прошлом году.

Открытие всей трассы М-12 от Москвы до Казани запланировано на конец 2023 года. Общая протяженность дороги составляет 810 км. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим установлен в 110 км/ч.

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