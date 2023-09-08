17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.
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Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Президент России, комментируя контрнаступление Украины в зоне специальной военной операции, заявил, что «это не пробуксовка, это провал».
В России начались выборы в регионах
Голосование на выборах разных уровней начались в более чем 80 регионах России, их жителям предстоит в том числе избрать глав субъектов Федерации, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдумы.
Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена
Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора интернет-ритейлера Ozon Александра Шульгина.
Германия резко нарастила закупку удобрений у России
Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года.
Индия изменит название страны
Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат.
Немецкая SAP прекратит поддержку своего софта в России
Эксперты предупреждают, что полноценного аналога SAP в России пока нет.
В России и мире растет заболеваемость COVID-19
За прошедшую неделю более чем на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом.