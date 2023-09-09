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07:27 (мск), источник: Известия

Столичные школьники рассказали, чего им не хватает в Москве

Большинство (81%) столичных школьников хотят и дальше жить в Москве. При этом больше всего столицу подростки ценят за развитую сферу услуг (28%) и возможность получить хорошее образование (18%). Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного российской образовательной компанией MAXIMUM Education. Исследование проводилось среди более чем 1000 школьников в преддверии Дня города Москвы. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 9 сентября.

Источник: Reuters

Согласно исследованию, 94% московских школьников довольны тем, что они живут в Москве.

В День города 30% опрошенных посетят городские мероприятия, а 15% отметят праздник дома. Планируют сходить в ресторан или в кино 10%, столько же опрошенных поедут за город. При этом 20% не планируют отмечать День города.

Чаще всего московские школьники предпочитают гулять в своих районах (35%). На втором месте среди популярных мест для прогулок — Ходынское поле (14%) и центр города (14%). Также москвичи любят проводить свободное время на Арбате (10%) и на Воробьевых горах (7%). Кроме того, респонденты отметили среди любимых мест Москвы Китай-город (4%), Красную площадь (4%), «Москва-Сити» (4%), парк Горького (4%).

Больше всего юные горожане ценят Москву за развитую сферу услуг — удобную доставку, магазины рядом с домом и так далее — 28% ответили так. 18% считают, что Москва хороша тем, что в ней можно получить достойное образование, 15% отметили наличие в городе метро и развитую инфраструктуру, а еще 15% — большое количество достопримечательностей. По 8% респондентов заметили, что в Москве проходит множество культурных мероприятий и широкие карьерные перспективы, которые есть в столице.

При этом многие московские школьники (36%) хотели бы видеть в столице больше развлекательных объектов (аттракционов, кинотеатров и так далее), 27% желали бы, чтобы было больше парков и скверов, а 14% — больше электротранспорта. 14% считают, что в Москве стоит сделать больше велодорожек и дорожек для самокатов.

Ранее сообщалось, что в День города (9 и 10 сентября) Музей Победы на Поклонной горе в Москве воссоздаст атмосферу столицы 1940-х годов. Посетители смогут узнать, какой была столица в годы Великой Отечественной, как защищали Москву ее жители, какие профессии были востребованы в этот период.

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