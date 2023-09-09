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09:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги прожили в браке 48 лет.

Источник: © РИА Новости

«Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной Поляне или усадьбе в Хамовниках. Ни от одного из посетителей дома Толстых ни разу не появилось каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них были не только дружественно настроенные», — сказала Еремеева.

Неверность Толстого — один из самых популярных мифов о писателе. Однако сотрудники его музеев как в Москве, так и в Ясной Поляне (Тульская область) не нашли ни одного доказательства этому.

В 2023 году в России и мире празднуют 195-летие со дня рождения писателя.

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