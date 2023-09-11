Количество пассажиров на МЦД-3 к 2025 году может вырасти до 450 тыс. в сутки

По его словам, по итогам запуска пассажиропоток третьего диаметра превысил первоначальные планы. В первый день после запуска количество пассажиров возросло на 15% — до 350 тыс. человек.
«Сейчас мы перевозим 380−390 тыс. пассажиров в сутки. То есть, если брать период до запуска диаметров и сегодняшний день, количество пассажиров выросло почти в полтора раза», — отметил Ликсутов.
Заммэра добавил, что МЦД-3 сделан с самого начала с большим запасом провозной способности. Согласно прогнозам, к 2025 году количество пассажиров может составить порядка 450 тыс.
Пассажирское движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский» было запущено 17 августа, отмечает агентство городских новостей «Москва».
9 сентября президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным запустили движение поездов по МЦД-4. Новый диаметр протянулся на 86 км — от Апрелевки до Железнодорожной, уточняет сайт kp.ru. Пассажирам МЦД-4 доступны бесплатные пересадки на метро, МЦД, другие диаметры. Президент России отметил значимость открытия МЦД-4. По его словам, продление московских диаметров выведет столичную транспортную систему на совершенно новый уровень, сообщает телеканал «Звезда».
Как отмечает НСН, МЦД-4 стал самым протяженным диаметром. Он свяжет более 20 районов мегаполиса и несколько городов Московской области, уточняет РИАМО. На маршруте доступно 36 остановочных пунктов. МЦД-4 связал семь железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Казанский, Ярославский, Рижский, Ленинградский, Савеловский и Белорусский.
В честь запуска МЦД-4 пассажирам на станциях раздали сувениры на память. Как отмечает телеканал «360», это были мятный чай, подставки для смартфона в виде логотипа МЦД, а также брендированная канцелярия, наклейки МЦД и ланч-боксы.